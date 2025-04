Pichetto: "Milei le debe el gobierno a Macri"

El jefe del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la conformación de la delegación que encabezó Javier Milei y que asistió al funeral de Estado del papa Francisco. Para el legislador, el Presdidente debería haber ido con otros ex mandatarios.

"Creo que Milei debería haber convocado a los otros presidentes, debería haber una comitiva plural, aún cuando fue chica; no haber hecho un esquema tan sectorial de su gobierno", afirmó en una entrevista con Radio con Vos.

Cuando se le planteó que sería difícil ver juntos a Milei con Cristina Kirchner o Mauricio Macri, el legislador acotó que el líder del PRO "fue el gran hacedor de este gobierno".

"Le debe el gobierno, debería ser un poco más agradecido. Fue un hombre clave", sostuvo Pichetto sobre Macri, de quien había sido candidato a vicepresidente en 2019.

El diputado destacó que "la gobernabilidad del 2024" de la que gozó el oficialismo, en base a "el apoyo que le dio el PRO" así como su propia bancada de Encuentro Federal, "en los principales temas" que entraron a la Cámara, entre ellos, "la ley Bases y el acuerdo fiscal"

Volviendo a la comitiva para despedir al único argentino que llegó a liderar la Iglesia Católica, Pichetto rechazó de plano la versión de un interés de la Cámara de Diputados de enviar una delegación a las exequias del Papa.

"Nunca tuve interés en viajar a Roma, no practico la hipocresía, soy un hombre que mantiene posiciones de coherencia. Nunca me gustaron los viajes. Quiero desmentir categoricamente el interés de la Cámara de Diputados de querer viajar", sentenció.

Diputados pospuso su agenda para homenajear al Papa Francisco

La Cámara de Diputados realizó el martes una sesión especial en homenaje al Papa Francisco. Los legisladores impulsaron ayer esta reunión y decidieron posponer la agenda parlamentaria prevista para esta semana, que incluía las interpelaciones y comisión investigadora por el cripto escándalo de Milei.

Eduardo Valdés, diputado por Unión por la Patria y ex embajador argentino en el Vaticano, definió a Jorge Bergoglio como "el mayor constructor de puentes y derribador de muros" y sobre la no presencia en Argentina desde que asumió como Papa, señaló que "él sentía que tenía que ser prenda de unidad".

A su turno, la diputada de Democracia para Siempre Danya Tavela cruzó al titular de la Cámara, Martín Menem, por las versiones sobre una potencial comisión de legisladores que irían a Roma a las exequias de Francisco. "Me parece que, en nombre de esa ejemplaridad, y la austeridad con la que maneja la Cámara desde que es Presidente, le diría que, ya que viaja nuestro jefe de Estado, no se haga ningún tipo de comisión; sobre todo, viniendo de cara de aquellos que lloraron todo el tiempo que el Papa no vino a visitarnos y lo acusaron de comunista, peronista o kirchnerista, etcétera", lanzó, dirigiendose al presidente de Diputados.

"Me parece que en nombre de ser ejemplares y menos hipócritas, nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma innecesario", acotó Tavela, que integra el grupo parlamentario de amistad con el Vaticano. Fuentes de varios bloques consultadas por El Destape desconocieron si habrá una comitiva de la Cámara baja que viaje a las exequias del Sumo Pontífice.