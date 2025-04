Milei ya está en Roma, pero se perdió la despedida del papa Francisco

Javier Milei ya arribó a Roma para el funeral de estado del papa Francisco. Sin embargo, el Presidente no llegó a la despedida del único sumo pontífice argentino a cajón abierto en la basílica de San Pedro. En sus últimas horas en Argentina, el Jefe de Estado participó de un evento en la fundación de los Benegas Lynch, para premiar al economista ultraliberal español Jesús Huerta de Soto.

Por la tarde, las puertas de la Basílica de San Pedro fueron cerradas para dar inicio a la ceremonia de cierre del féretro del pontífice, encabezada por el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph. A partir de ahora, no se verá más al cuerpo del fallecido Papa. Desde el lunes, más de 200 mil fieles llegaron a darle el último adiós al Papa.

Según se pudo ver en un video, Milei ya está en Roma y se lo vio acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. No tiene agenda prevista en Roma, al márgen de su presencia en el funeral de Estado, que será a cajón cerrado. Varios presidentes y autoridades asistirán a las exequias de Jorge Mario Bergoglio.

Milei había calificado como "el argentino más importante de la historia" al Papa, pese a que antes de asumir la Presidencia, el líder de La Libertad Avanza había tildado a Bergoglio como "ese imbécil que está en Roma" y que el Sumo Pontífice es "el representante del maligno en la Tierra".

Milei prefirió entregar un premio y viajar más tarde a Roma: criticó al Estado

Milei participó del acto de entrega del doctorado honoris causa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) al economista español Jesús Huerta de Soto. Por participar de esta ceremonia, en la que criticó al Estado y prometió más ajuste, pospuso unas horas su viaje al Vaticano, donde asistirá al funeral del papa Francisco.

"Si uno va guiado por los principios éticos, eso va a ser eficiente y va a generar crecimiento. Obviamente que todos los stalinistas que hay acá no lo van a entender", dijo Milei en su discurso. "A mí no me importa la lógica en la política, lo que a mí me importa es devolverles la libertad a los argentinos", agregó.