El cortejo fúnebre con los restos del expresidente Carlos Menem. que murió el domingo a los 90 años, arribó al Cementerio Islámico de San Justo para que, finalmente, se le de el último adiós. El ex mandatario estará en el conocido cementerio de La Tablada junto a Carlos Saúl Facundo Menem, quien murió en 1995.

Los restos del ex mandatario llegaron desde el Congreso tras haber sido velado durante toda la madrugada. El velorio público terminó minutos antes del horario final para que, en ese tiempo, la familia y más cercanos puedan tener los últimos momentos juntos al féretro. El ataúd fue acompañado hasta la explanada de la Avenida Entre Entre Rios por Zulema Yoma, Zulemita Menem, otros familiares y por la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, en representación de la Cámara alta.

Previo a la partida del cortejo fúnebre del Congreso, a las 15.45, una banda militar despidió al expresidente interpretando una marcha fúnebre en la explanada del Parlamento.



En el cementerio una banda militar también le rindió los honores correspondientes a un exjefe de Estado, luego de la recepción y el traslado a cargo del cuerpo de Granaderos. "A pesar de que profesaba la religión católica va a estar en el Cementerio Islámico con mi hermano (Carlitos)", había informado el domingo Zulemita Menem.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, estuvo en el comienzo del velatorio y saludó a la familia. Luego, pasaron por el Congreso el presidente Alberto Fernández, junto a la primera dama, Fabiola Yáñez; el ex mandatario Eduardo Duhalde; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, entre otros.

También pasaron el ex ministro León Arslanian; su ex secretario privado Ramón Hernández; el ex senador por Entre Ríos Héctor Maya; uno de sus principales asesores de política exterior, Jorge Castro; el ex secretario de Defensa Interior, Miguel Ángel Toma; y el ex ministro del Interior, Carlos Corach.