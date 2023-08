Las vergonzosas tapas de Clarín y La Nación por la muerte de Facundo Molares

Los diarios atacaron al militante por su pasado y buscaron desligar a la policía de la Ciudad de la muerte.

Los diarios Clarín y La Nación minimizaron este viernes en sus tapas la muerte del militante Facundo Molares tras la represión de la Policía de la Ciudad, al evadir la responsabilidad de las autoridades porteñas y aludir a la pertenencia política del hombre fallecido.

La Nación, por su parte, invisibilizó la muerte de Molares al dedicarle únicamente un pequeño recuadro debajo, y señalar que se trató de la muerte de "un activista en una manifestación en el Obelisco".

"Incidentes y un activista muerto", fue el epígrafe que el diario La Nación le adjuntó a la foto sobre el caso, sin aludir en ningún momento a la represión de la Policía de la Ciudad ni a la causa real de la muerte de Molares.

En sentido similar, Clarín tituló "un militante muere después de ser detenido por la Policía en el Obelisco" en un pequeño recuadro lateral. De este modo, no aclara que fue previamente a su fallecimiento fue reprimido por la Policía porteña.

Pero el diario también remarcó los antecedentes de militancia política de Molares en las FARC colombianas y su activismo en Bolivia luego del golpe de Estado contra Evo Morales, como si eso avalara el accionar de la Policía.

Además, este diario aludió únicamente a que Molares "se descompensó", dando por sentado que el accionar policial no tuvo relación con su muerte. Al contrario, el abogado de la familia de Molares, Eduardo Soares, señaló este viernes a El Destape Radio que "los compañeros de Facundo fueron detenidos cuando reclamaban que la policía de la Ciudad le estaba oprimiendo la tráquea".

Por ello, muchos usuarios en las redes sociales asociaron la tapa de Clarín de este viernes a la del 27 de junio de 2002, luego del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, con el recordado título de "La crisis causó dos nuevas muertes", pese a que en ese momento el diario ya contaba con fotografías que evidenciaban que sus muertes fueron producto de la represión de la Policía Bonaerense.

El abogado de la familia de Molares sostuvo que fue asfixiado por la Policía de la Ciudad

El abogado penalista representante de la familia de Facundo Molares Shoefeld, Eduardo Soares, habló con El Destape Radio sobre cómo avanza la investigación de la muerte del militante de izquierda y fotoperiodista o, en el marco de la represión de efectivos de la Policía de la Ciudad en el Obelisco.

"Todos los detenidos recuperaron su libertad, todavía no fueron indagados y no sabemos si los van a citar o no. La mayoría de los detenidos fueron a partir de que empezaron a reclamar que a Facundo lo estaban asesinando en el piso. Cuando avanzaron contra el cordón policial para tratar de que no le opriman la tráquea como lo estaban haciendo, ahí es cuando los ponen boca abajo y les dicen 'mirá, lo están matando'", detalló el abogado.

Con respecto a la situación de los detenidos, que según confirmó la Policía de la Ciudad a El Destape fueron liberados en las últimas horas, Soares dijo que "todavía no saben si los van a imputar por algo".

Los seis detenidos en el Obelisco fueron identificados como Jimena Cejas, de 30 años, Lucía Machado, de 25, Alicia Machado, de 35, Horacio Ferreyra, de 64, Rubén José Antonio Yotec, de 60 y Hernán Raul Loyola, de 46, acusados por "atentado agravado y lesiones". Tras los incidentes, los detenidos habían sido llevados en principio a la Alcaidía 6 en la avenida Avellaneda al 1500.

"Lo que pasó ayer fue claro, se ve en todos los videos", aseguró el abogado y contó cómo fue el suceso: "a Facundo lo van a detener y todos demás son los que se metieron para que no lo maten y lo mataron igual".