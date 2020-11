El senador nacional del Frente de Todos, Mariano Recalde, aseguró que hubo sorpresa sobre la postura de Daniel Rafecas, candidato del Poder Ejecutivo, para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, sobre la Ley de Ministerio Público. Además dijo que "no podemos seguir sosteniendo un Ministerio Público Fiscal con un procurador de facto".

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio, Recalde sostuvo que “no podemos seguir sosteniendo un Ministerio Público Fiscal con un procurador de facto – en referencia al interino Eduardo Casal – que ocupa ese lugar sin cumplir con los mecanismos constitucionales”. Por su parte, el Senado debate la modificación de la Ley del Ministerio Público para que los cargos no sean vitalicios algo a lo que se opuso el propio Rafecas. Al respecto, Recalde aseguró que el pliego por Rafecas "no está frenado, no están las mayorías para poder aprobarlo. Como no se consiguen, el Presidente convocó una comisión para analizar" la reforma Judicial.

Sobre ese tema, Recalde agregó que "es una posición respetable, hasta de cierta dignidad pero los que definimos cómo es el modelo del MPF somos los diputados y senadores". En ese mismo sentido, también habló sobre las últimas apariciones del expresidente Mauricio Macri. Al respecto dio que “dan un poco de vergüenza ajena. Hasta los propios dirigentes de la oposición se despegan de ese discurso".

En este sentido, recordó la gestión del líder PRO en la Ciudad, continuada por Horacio Rodríguez Larreta y auguró un buen 2023 para el peronismo en territorio porteño. “Estoy convencido de que tenemos una gran oportunidad en 2023 en CABA y que el gobierno de Larreta va a empezar a hacer agua visiblemente. Estos 13 años de gobierno fueron muy malos. Tener mucha plata no significa hacer un buen gobierno", cerró.

Por otro lado, Recalde agregó que "el discurso se ve reforzado, de la importancia de lo público, de la educación pública, de la salud pública, del espacio público. Costa Salguero va a ser la punta del iceberg de una discusión muy grande". Al respecto, remarcó: "Yo digo que Larreta es como Macri pero más rápido. Macri en 8 años entregó 200 hectáreas a negocios privados, en cuatro años Larreta duplicó. El equivalente al barrio de Núñez para negocios".