Sergio Berni volvió a apuntar contra Sabina Frederic

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, apuntó contra su par de Nación, Sabina Fréderic, y la acusó de no colaborar en el contexto de la pandemia de coronavirus.

El funcionario se presentó en el piso de Animales Sueltos y Luis Novaresio le consultó: ¿consigue apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación?. "Nada", fue la respuesta de Berni. “Estamos solos”, agregó

El ministro, que ya tuvo un cruce con Fréderic al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, argumentó: "No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del gobierno nacional de asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla".

"Es imposible, es inviable una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no lo asiste", sostuvo Berni.

El funcionario bonaerense contó que la última vez que habló con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, fue media hora antes que se firmara el decreto de la cuarentena, el 19 de marzo. "Estamos acostumbrados a esto", aseguró.