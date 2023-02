Miguel Ángel Pichetto agredió a la ministra de las Mujeres: "Es lesbiana, podrían haber puesto una mujer"

El referente de Juntos por el Cambio criticó la gestión de Ayelén Mazzina en el ministerio de Mujeres, géneros y diversidad por su orientación sexual.

El auditor general de la Nación y referente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto criticó a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina por su orientación sexual y se preguntó por qué no habían puesto a una "mujer" en su lugar.

“El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”, lanzó Pichetto en una entrevista con Jonatan Viale por LN+ en la que el mismo ex funcionario macrista admitió que él era "políticamente incorrecto" y pidió que pongan a "una mujer que se reconozca como mujer".

El diálogo comenzó cuando el referente de Juntos por el Cambio habló sobre Mazzina al ser consultado sobre el rol del ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad en el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa, delito por el cual condenaron a su madre y madrastra a prisión perpetua este viernes.

Las declaraciones de Pichetto no pasaron desapercibidas y fueron duramente repudiadas en las redes sociales. Por tal motivo, el ex senador salió a aclarar sus dichos y se defendió diciendo que "el ministerio de las Mujeres no había repudiado el asesinato de Lucio porque coincidía la orientación sexual de la ministra con las de las perpetradoras del crimen”.

"Estoy a favor del ejercicio de la libertad por parte de cada persona respecto de sus decisiones. Sobra decir, que a lo largo de mi carrera política y principalmente en el Senado, voté a favor de todas las equiparaciones de derechos que atañen a dicha libertad personal"; expresó Pichetto en su cuenta oficial de Twitter y publicó un discurso que brindó durante la sesión en el Senado de la Nación por la votación a la ley de matrimonio igualitario.