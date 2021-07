El mensaje de Alberto a Uruguay por querer romper el Mercosur

El Presidente cruzó a su par uruguayo por intentar romper el Mercosur para negociar con otros países por fuera del bloque.

En el marco de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, el presidente Alberto Fernández envió un mensaje de unidad y de fortalecimiento regional entre los países que integran el bloque ante la decisión que tomó Uruguay de comenzar a negociar acuerdos comerciales con terceros países por fuera de la estructura del Mercosur y desconociendo lo que plantea la carta fundante del bloque. Además, el mandatario apuntó a la necesidad revisar el arancel externo común que contemple "a los sectores más sensibles", y buscar acuerdos para impulsar a los sectores productivos "ante un mundo más proteccionista y fundamentalmente más agresivo".

El mensaje de mandatario argentino increpó a la decisión unilateral que tomó el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, de negociar con otros países por fuera del bloque, lo cual, desconoce la cláusula de la conformación del Mercosur que plantea la necesidad de un consenso del resto de los socios regionales.

"No hay Mercosur sin pueblo, no hay Mercosur sin un oído atento al mundo social" COMPARTIR:

"Tenemos la responsabilidad histórica de fortalecer el Mercosur. Con un comercio mundial más influenciado por consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional, se hacen intentos que no siempre son exitosos, es importante revivir algo que tanto valoramos como el multilateralismo. Y el resultado de estos proceso no serán necesariamente de una revisión para atrás de una globalización, sino una economía mundial más regionalizada", arrancó su discurso Alberto Fernández ante los representantes de los países.

Indicó, en esa línea, que "la reciente firma del acuerdo con asociación económica, integral, regional por parte de China, Japón y los diez países miembros de la Asean , también es un testimonio claro de una apuesta a fortalecer las cadenas regionales de valor" y reafirmó: "Es a través de más integración regional, no menos, que estaremos en mejores condiciones de producir, comercializar, competir, negociar. Reafirmo este compromiso de integración que promueva el desarrollo económico y social, la erradicación del hambre, de la pobreza y mejore la calidad de vida de nuestros pueblos".

Instó a abordar las diversas agendas no solo de la producción, sino también del cambio climático y las consecuencias de la pandemia; y arrojó: "No hay Mercosur sin pueblo, no hay Mercosur sin un oído atento al mundo social, productivo y regional. La integración es una palabra hueva si no se hace eco del drama de la pobreza, de la educación, de la falta de oportunidades laborales, de la precarización productiva".

Asimismo, subrayó que desde Argentina se ha trabajado "para revitalizar el espacio de dialogo económico y social del bloque" como así también se presentó la propuesta para "enfrentar los grandes desafíos que se enfrentan en la coyuntura actual" y aseveró: "Creemos en el consenso que es la columna vertebral y constitutiva del Mercosur, somos todos parte de un Estado de derecho y menos podemos olvidar esas reglas en un contexto global de gran incertidumbre que se vive en el mundo entero"

"Hemos señalado la necesidad de llevar adelante un proceso de revisión del arancel externo común que contemple a los sectores más sensibles", replicó Fernández y apuntó a buscar acuerdos para impulsar a los sectores productivos del Mercosur "ante un mundo más proteccionista y fundamentalmente más agresivo". "Hicimos grandes esfuerzo para buscar acuerdos", afirmó.

Acto seguido, aclaró: "Todos los integrantes del Mercosur estamos dispuestos a entender mutuas políticas domesticas. Es importante destacar que la propuesta que Argentina cercó a la mesa se fundamenta en al búsqueda de mayor competitividad para el sector productivo preservando e impulsando el trabajo, el valor tecnológico, y creación de fuente de trabajo".

"Iniciarse y concluirse de manera conjunta, cualquier propuesta debe estar basada en la regla del consenso y la propuesta que formuló nuestro país se apoya en el concepto fundacional del Mercosur de acción conjunta de los Estados partes e incorpora un mecanismo para establecer prioridades en materia de negociaciones que estén en marcha", explicó el mandatario argentino y valoró que se mantuvo "una actitud constructiva sin afectar el interes de los Estados partes".

En esa línea, replicó que "el Mercosur es un el bloque regional abierto al mundo, con negociaciones activas con siete contraparte que comprende 36 nacionales" y sentenció: "Nuestra posición es clara, creemos que el camino es cumplir con el tratado de asunción, negociar juntos con terceros países y con bloques, pero respetando el consenso base de toma de decisión en el proceso de intregración"