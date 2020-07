Durísimo cruce de Hebe de Bonafini a Clarín en medio del ataque al Gobierno

La pandemia del coronavirus está en el peor momento en el país. En este contexto, hay varios sectores que no solo militan la anticuarentena si no que también lo hacen con fake news en contra del gobierno de Alberto Fernández. En este contexto, Hebe de Bonafini se refirió a un posible achicamiento de "la grieta" y sostuvo que "pensaron que no existía más y es un zanjón".

La titular de Madres de Plaza de Mayo hizo referencia a Clarín y a la dificultad de un posible acercamiento con el Gobierno. En charla con Volver Mejores (El Destape Radio), Hebe sostuvo: "Clarín es tu enemigo, no es la democracia. Por favor, no nos olvidemos". En este mismo sentido, llamó a que el próximo jueves 9 de julio haya un "apagón televisivo".

Con respecto a esa acción para acompañar al Gobierno, Bonafini indicó que "es para apoyar la expropiación de Vicentin y las medidas. Como no podemos salir nos quedamos en asa con un apagón". Además, recalcó que "no son tarados como ellos que dicen que no se van a contagiar y después se contagian. No podemos salir a la calle, entonces buscamos un apagón de la TV".

Más allá de esta acción, Hebe indicó que desde diversos sectores se "pensó que la grieta no estaba más y, ahora más que nunca, es un zanjón". Por otro lado, sobre la militancia anticuarentena indicó que "parece que todos saben de todo" y que "se les está yendo la mano con el ataque a CFK".

Por último, en la misma entrevista, indicó que habló con el Papa Francisco en las últimas semanas y que lo notó "tristón" por lo que pasa en el mundo y que "el sabe todo lo que pasa acá por que no le pierde pisada a nada".