Paro general de la CGT: qué gremios de Santa Fe adhieren a la medida y qué pasará con el transporte

Este jueves 10 de abril la Confederación General del Trabajo (CGT) convoca al tercer paro general desde la asunción del presidente Javier Milei. Aunque oficialmente la medida fue convocada como una huelga de 24 horas, en los hechos se transformará en un paro de 36 horas, ya que la actividad comenzará a resentirse desde el mediodía del miércoles 9. En ese marco, la central sindical, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, marchará al Congreso en respaldo a las protestas que todos los miércoles protagonizan jubilados y jubiladas, en reclamo por el ajuste en sus haberes.

Dicha movilización tendrá réplicas en distintas ciudades del país, y diversos gremios santafesinos ya confirmaron que adherirán a la medida de fuerza. En la ciudades de Santa Fe y Rosario, los primeros en sumarse fueron los docentes del sector público, y, con el correr de las horas, entidades gremiales de la salud, la administración pública y los bancarios también confirmaron su adhesión.

El secretario General de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, aseguró que costó alcanzar el consenso para llegar al paro, pero "la adhesión de todos los gremios fue total". En ese marco, sostuvo que solo "queda saber" qué pasará con la UTA Santa Fe, ya que esperan "una respuesta del sindicato nacional, con asesoramiento jurídico de un aspecto de ellos".

Asimismo, aseguró que, "con este Gobierno, no hubo ninguna acción que beneficiara a trabajadores". En diálogo con el medio LT10, apuntó contra la gestión libertaria: "No hay derechos consagrados, todo es a pérdida, la clase trabajadora no tiene nada que festejar con este Gobierno, que además va por quitar derechos en forma permanente, una es tratar de atacar a las organizaciones sindicales que vamos a defender a la clase trabajadora".

Por su parte, Analía Ratner, secretaria general de La Bancaria Rosario, expresó su firme postura en favor de la medida de fuerza: “Este paro general que estaremos acompañando es necesario. Venimos pensando en ello desde hace tiempo porque aquí en Rosario no somos ajenos a lo que está sucediendo en el resto del país. El ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional en áreas como la educación, la salud, y las paritarias con techo, es algo que también se replica en Santa Fe, en las empresas provinciales y reparticiones municipales”.

Paro general: qué gremios de Santa Fe adhieren a la medida de la CGT

La Intersindical de la CGT Rosario se suma al paro, por lo que los entidades gremiales Municipales, Luz y Fuerza, Empleados de Comercio, Correo, Apur (trabajadores universitarios), La Bancaria, Prensa, Judiciales, Atsa, Amsafé y Sadop, van a adherir. Lo mismos que Recolectores de residuos, trabajadores del Peaje, Dragado y Balizamiento, Conductores Navales, Cadetes y un sector de Camioneros.

Según anticiparon, la medida de fuerza será sin presencia en los puestos laborales y con una movilización que partirá, aproximadamente a las 10.30, desde Luz y Fuerza de Rosario (Paraguay 1135) y se dirigirá hacia la plaza 25 de mayo, “con la intención de visibilizar la lucha de los trabajadores y trabajadoras”.

Desde el sector social también van a formar parte de la medida de fuerza la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) y también la Corriente Clasista y Combativa que anticipó cortes desde las 9 de la mañana en distintos accesos a la ciudad.

En el reclamo de los gremios docentes se mezclan cuestiones nacionales y provinciales, entre las que mencionan la pérdida del poder adquisitivo respecto a la inflación, el desfinanciamiento del sistema educativo, condiciones de trabajo, restitución y actualización del Fonid. Según dio a conocer el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través del área de Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), un maestro santafesino de grado con 10 años de antigüedad percibió en septiembre de 2024 un sueldo de $800.144. Se encuentra por detrás de CABA, Córdoba, Salta, Chaco, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Si bien tanto Amsafé como Sadop confirmaron su adhesión al paro, el gobierno de Maximiliano Pullaro advirtió que piensa descontar el día de trabajo a los docentes. Con esto apuntan a desincentivar el no dictado de clases y garantizar que las escuelas se mantengan abiertas.

Paro general de la CGT: qué pasará con el transporte en Santa Fe

La gran incógnita del paro general tiene que ver con qué pasará con el Transporte Urbano de Pasajeros. Consultadas por El Destape acerca de si ratificaban su adhesión al paro general de la CGT tras la conciliación obligatoria, altas fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) señalaron que deben "analizar jurídicamente en qué condiciones deja" la medida al gremio y "ver cómo sigue", lo que puso en duda su participación.

De este modo, la UTA amaga con desmarcarse de la postura del resto de los gremios de transporte como Unión Ferroviaria y La Fraternidad (trenes), Metrodelegados (subtes) y APLA, APA UPSA y Atepsa (transporte aéreo), que, al igual que los choferes de colectivos, ya habían confirmado que pararían dentro de dos semanas.

Esto responde a dos situaciones, por un lado, al enfrentamiento que la conducción de la UTA mantiene con parte de la CGT. Por otro lado, el 28 de marzo los choferes de colectivo ya habían lanzado un paro que se levantó con una conciliación obligatoria. Esta resolución le impide al gremio poder realizar nuevas medidas de fuerza por dos semanas y la fecha del paro general está dentro de ese período.