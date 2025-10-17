Maximiliano Pullaro apuntó contra Patricia Bullrich por la política impositiva de Santa Fe

Durante una caminata por la localidad santafesina de San Vicente, el gobernador Maximiliano Pullaro apuntó contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, después de que ella criticara la política impositiva santafesina al asegurar que "están bajando los impuestos nacionales pero suben los de Santa Fe". Lo hizo acompañado de la vicegobernadora Gisela Scaglia y del intendente de la comuna, Gonzalo Aira.

"Eso no es verdad, no hemos aumentado ningún impuesto en Santa Fe. Les consta, esta es una zona productiva, al campo se le cobra 0% de ingresos brutos, a la industria el 0,8% en promedio y la inmensa mayoría de los tributos que tiene la Provincia de Santa Fe van a estos sectores para fortalecer al sistema productivo", dijo el mandatario provincial.

Acto seguido, Pullaro mencionó algunas de las políticas que impulsó luego de asumir el poder provincial. "Comencé con déficit fiscal y hoy tengo equilibrio fiscal, con superávit en todos estos meses. Eso no es porque no gastamos, sino porque invertimos correctamente", afirmó. En ese marco, sostuvo que "Santa Fe está saliendo adelante gracias a una administración ordenada y responsable, que prioriza el gasto en áreas clave". También marcó distancia con el Gobierno nacional: "Con los impuestos nacionales, que son la mayoría, cuesta saber en qué se invierte".

Pullaro, las elecciones legislativas y la gestión provincial

En la segunda parte de su discurso, el gobernador santafesino se refirió al panorama político de cara a las próximas elecciones nacionales. "Nosotros somos la alternativa para que el kirchnerismo no vuelva a gobernar la República Argentina, porque un modelo que fracasa le empieza a dar vida al kirchnerismo para volver. Mostramos que hay una alternativa distinta que apuesta a defender al interior", afirmó Pullaro, quien destacó el trabajo conjunto con Córdoba "para sacar al país adelante".

Por su parte, cuando la vicegobernadora Gisela Scaglia tomó la palabra hizo hincapié en la importancia de acompañar al "interior productivo santafesino". "Estamos viendo todos los avances de la ciudad de San Vicente, a la par que remarcamos el compromiso de nuestro gobierno con el interior productivo", señaló. En tono electoral, agregó que "esta es una elección donde los santafesinos nos jugamos lo que somos”, y pidió el apoyo de la ciudadanía para continuar el camino iniciado por la gestión.

El intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, agradeció el respaldo del gobierno provincial y destacó los avances en infraestructura urbana. "El gobierno de la provincia siempre estuvo presente, apuntalándonos en las obras macro para que nosotros también podamos desarrollar las obras micro", expresó. Enumeró además las obras en el barrio San Cayetano, que "cuenta con más del 90% de cordón cuneta, luminaria LED y viviendas recuperadas", mientras que celebró la implementación del Programa de Obras Urbanas (POU), al que calificó como "emblemático".

Finalmente, Aira instó a la comunidad a cuidar los logros alcanzados. "Esto no lo hace un intendente, lo hacemos entre todos: el gobierno provincial, el municipal y los vecinos. Cada obra es fruto de un esfuerzo compartido", concluyó.