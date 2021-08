"Sí, se puede": cuando Macri quiso adoctrinar a niños en el Día de la Bandera

El macrismo quiere instalar el presunto adoctrinamiento en escuelas por una discusión de una docente en La Matanza. Sin embargo, fue el ex presidente quien supo usar un acto con menores para bajar línea política con desparpajo.

Luego de ganar las elecciones de 2015, el entonces presidente Mauricio Macri hizo cantar a niños "si se puede", la arenga que utilizó Cambiemos para impulsar la victoria en las urnas. Ahora los seguidores del macrismo y candidatos, como la María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, se escandalizan por una docente que discutió con un alumno acerca de los efectos de las políticas del macrismo.

Ocurrió el 20 de junio de 2016, día en que el presidente Mauricio Macri había encabezado el acto por el Día de la Bandera en el monumento que homenajea al símbolo patrio ubicado en la ciudad de Rosario. En medio de un fuerte operativo de seguridad y varias protestas en su contra, Macri presenció el juramento de lealtad de más de 5 mil niños de primaria, a los cuales les hizo entonar el canto "sí, se puede", característico de la campaña de Cambiemos en 2015.

Macri realizó un discurso de campaña frente a los niños a quienes incluyó en su discurso. El entonces presidente había convocado a los jóvenes, de 10 años de edad, a entonar el "sí, se puede" en dos oportunidades, cerca del final del acto, algo que respondido por los niños.

La arenga no fue casualidad. En su discurso, Macri reiteró sus argumentos sobre la pesada herencia, algo totalmente ajeno a la fecha patria en homenaje a Manuel Belgrano: "Destrabamos temas económicos que no nos dejaban crecer, hemos vuelto al mundo para hacer nuestro aporte. Queremos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para crecer y generar trabajo".

"Nos falta mucho, pero estamos en el camino correcto. Sabemos que esta vez lo vamos a lograr, dando pequeños pasos todos los días", enfatizó el gobernante. Lo llamativo es que en ese momento el macrismo acusaba al peronismo de usar fechas patrias para convertirlos en actos partidarios e inclusive sacó una línea 0-800 para que padres de la ciudad de Buenos Aires denunciaran cualquier tipo de adoctrinamiento en las escuelas porteñas.

No fue la única vez. El ex presidente reincidió tres años más tarde. En aquella oportunidad, no entonó el hit de campaña de Cambiemos pero dedicó un acto protocolar con menores para bajar línea contra uno de sus adversarios políticos: el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, que en ese entonces trabajaba en la conformación del Frente de Todos.

Alberto Fernández sobre la docente de La Matanza: "Distraen a la gente"

Alberto Fernández lamentó que los medios de comunicación hayan creado un show con el video de la docente que debate con un estudiante de La Matanza acerca del macrismo y el peronismo. Para el jefe de Estado y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el debate es necesario y abre cabezas.

"Ayer pensaba qué manera de distraer a la gente cuando están todo el día hablando de una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA desde hace 37 años y siempre he dicho que a los alumnos lo primero que tiene hacer un profesor es sembrarle dudas, no darle certezas", sostuvo Alberto Fernández.

En una entrevista en Radio 10, el Presidente hipotetizó que "si esa maestra como consecuencia de esa discusión le puso un uno al alumno merece todo el reproche, pero que haya tenido ese debate es formidable. Es una forma de invitar a pensar, a discutir y abrir la cabeza de la gente".

El presidente comparó el tratamiento que le dieron los medios al video de la docente con otros casos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y expuso la doble vara. "Veía todo el ruido que hizo el video y acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un director de colegio que defendió la dictadura militar, un golpe de Estado y nadie le dedicó un renglón", opinó.