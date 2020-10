"La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia de su hermano Mauricio". Ese es el título del libro de Santiago O'Donnell que preocupa a la familia del expresidente Mauricio. Una obra que saldrá a la venta el fin de semana, tras un trabajo que incluyó 17 horas de grabaciones y muchos intentos por bajarlo de las librerías.

"A partir del fin de semana en librerías", publicó su autor en redes sociales junto a una de las imágenes más esperadas de los últimos días: un Mauricio Macri de frente y una silueta oscura a su lado. Saldrá $999.

En los últimos días Página 12, medio en el que trabaja O'Donnell, contó algunas de las presiones que sufrieron el periodista y la editorial para que el libro no vea la luz. Según contó Raúl Kollmann, hubo cartas documento, aparecieron "lobistas, los personajes poderosos del macrismo a tratar de convencer a la editorial de que el libro no debía salir" y "no faltó el que sugirió que el asunto se podía arreglar (con plata)".

La obra consta de "17 horas de diálogos con Mariano Macri, hermano menor de Mauricio, en el que se cuentan las intimidades y maniobras del expresidente, desde que estudió en el colegio Cardenal Newman hasta su actual llegada a la Fundación FIFA", según adelantó Página 12. Mariano y O'Donnell se conocen desde hace 20 años, cuando éste último trabajaba en The Washington Post.