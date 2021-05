El pasado miércoles 19 de mayo, Mauricio Macri visitó la Provincia de Córdoba para presentar su libro "Primer Tiempo", que fue lanzado a mediados de marzo. En su recorrido protagonizó una charla con Gustavo Santos -ex secretario de Turismo entre 2015 y 2019 y un posible candidato de JxC en la provincia- y también una entrevista en la radio, donde se refirió a la campaña de vacunación en la Argentina y lanzó todo tipo de mentiras y afirmaciones insólitas.

Mientras el Gobierno de Alberto Fernández se ocupa de seguir renegociando la estrepitosa deuda con el FMI que dejó, Macri dio un paseo por Córdoba, donde donde realizó una manifestación verdaderamente incomprobable: dijo que si hubiera gobernado durante la pandemia de coronavirus, habría "conseguido las vacunas necesarias".

"Me hubiera gustado comprar muchas vacunas", agregó el líder de Juntos por el Cambio. Asimismo, y pese a que el oficialismo ya incorporó más de 12.600.000 vacunas y hay más de 8 millones de personas vacunadas entre Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca, cuestionó: "Nadie explicó por qué no vinieron al país las 13 millones de vacunas de Pfizer, ni por qué se tomó la mínima cantidad de dosis de Covax (N. de R. Argentina recibirá la cuota correspondiente a ese programa, no rechazó vacunas), ni qué pasó con las de AstraZeneca. El sentido común es comprar todas las vacunas posibles. En Estados Unidos, la gente está toda en la calle”.

Por otra parte, y en su visita a los estudios de Cadena 3, Macri dialogó con los periodistas Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray, quienes le consultaron el motivo por el cual mintió y se vacunó en Estados Unidos, cuando en febrero pasado resaltó que esperaría a que "el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

"Esperé que se vacunaran todos los que tienen comorbilidad. Yo tengo 62 años. Me tocaba turno. Estando en un congreso en Miami, el tipo que hablaba antes de mí me contó que fue a vacunarse a la farmacia, a dos cuadras. Y dije: ‘Camino dos cuadras, la pago y libero una vacuna en mi país’", señaló de manera descarada el ex Presidente.

La crítica de Elisa Carrió a Macri por haberse vacunado en Miami

En una entrevista que le concedió a La Nación, Elisa Carrió reflexionó sobre los liderazgos y destruyó a Mauricio Macri por haberse vacunado en Estados Unidos: "Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo", lanzó la líder de la Coalición Cívica, en diálogo con La Nación.

Asimismo, Carrió profundizó: "vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. [Raúl] Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir".