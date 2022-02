Evitan que O´Donnell entregue las grabaciones de las entrevistas con Mariano Macri

El hermano de Macri denuncia en el libro que el ex presidente evadió pagos y hasta se negó a darle dinero para pagarle la terapia contra el cáncer a su hija.

La Corte Suprema suspendió la ejecución del fallo que obligaba al periodista Santiago O’Donnell a entregar los originales de las grabaciones que obtuvo de las entrevistas con el empresario Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, para la redacción de un libro.

La decisión del máximo tribunal no se mete con el fondo del asunto, esto es si las cintas deben o no ser entregadas a Mariano Macri, lo que deberá resolver en otro momento procesal la propia Corte Suprema.

Mariano Macri pidió como medida previa a la iniciación de un juicio por daños y perjuicios contra O’Donnell que el periodista entregara todas las grabaciones. La jueza en lo civil de primera instancia Andrea Imatz hizo lugar al planteo y le ordenó a O’Donnell que entregara ese material, pero la medida fue recurrida por la representación legal del periodista, a cargo del abogado Damián Loretti.

El caso llegó a la Corte después de un intrincado y complejo camino procesal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron "que los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja, podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal".

"Eventualmente la decisión recurrida podría generar un perjuicio de imposible reparación ulterior, por lo que la queja es procedente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto", dijeron los jueces.

El fallo dispuso "la suspensión del procedimiento de ejecución", es decir dejó en suspenso la orden de entregar las grabaciones.

Qué decía el libro de O´Donnell

En la obra periodística, Mariano Macri confiesa que su hermano Mauricio le negó dinero para el tratamiento de su hija contra el cáncer. Además cuenta que Mauricio Macri usó a sus hijos para triangular dinero de forma fraudulenta.

""Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija. Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco", revela Mariano Macri en el libro.

El hermano de Macri cuenta que tuvo que pedir prestado dinero a su primo Ángelo Calcaterra, quien era dueño de la empresa constructora IECSA, vinculada a casos de corrupción en la obra pública. "No logré siquiera que reaccionaran frente al episodio de cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das cuenta?", pregunta Mariano Macri en la reconstrucción del diálogo con su hermano.