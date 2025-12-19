Zelenski se reúne con el presidente polaco en un momento clave de la guerra

El presidente polaco Karol Nawrocki y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski charlan tras inspeccionar una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el patio del Palacio Presidencial en Varsovia, Polonia

Por Alan Charlish ‍y Barbara Erling

VARSOVIA, 19 dic (Reuters) - Volodímir Zelenski se reunió el viernes en Varsovia con ‍el presidente polaco, Karol ⁠Nawrocki, alineado con el movimiento estadounidense MAGA, mientras el líder ucraniano intenta apuntalar las relaciones con un aliado clave en un momento crucial para el esfuerzo bélico de Kiev.

La reunión tuvo lugar pocas horas después de que los líderes de la Unión Europea —a los que el presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, tachó recientemente de "débiles"— acordaran ⁠pedir prestado dinero para prestar ⁠90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a Ucrania para apoyar su defensa contra Rusia durante los ‍próximos dos años.

Zelenski fue recibido por Nawrocki a las puertas del Palacio ⁠Presidencial de Varsovia, donde estaba ‌previsto que los líderes mantuvieran conversaciones.

Aunque en Varsovia existe un amplio consenso en que la ayuda a Kiev es esencial para mantener a las fuerzas rusas alejadas de las fronteras ‌polacas, ‌el endurecimiento de las actitudes hacia los refugiados ucranianos ha avivado la tensión.

A modo de guiño al creciente sentimiento antiucraniano entre algunos votantes de derechas, el nacionalista ​Nawrocki había insistido en que Zelenski debería visitar Varsovia para agradecer a Polonia su apoyo antes de plantearse visitar Kiev.

"Debemos apoyar a Ucrania, y lo hacemos", dijo Nawrocki en una entrevista con el sitio web de noticias wp.pl publicada el lunes.

"Al mismo ‍tiempo, deberíamos... asegurarnos de que Ucrania trata a Polonia como a un socio. El conflicto dura ya casi cuatro años, y tengo la impresión de que los polacos a menudo no nos sentimos ​socios en esta relación."

El enfoque de Nawrocki sobre las relaciones con Kiev es mucho más frío que el ​de su predecesor, Andrzej Duda, y refleja las crecientes fracturas en la derecha de la ⁠política polaca.

Con información de Reuters