María Eugenia Vidal, sobre la crisis que dejó del macrismo: "Ya pasamos esa etapa"

La exgobernadora bonaerense y ahora porteña habló con Ernesto Tenenbaum y se olvidó de la crisis económica desatada por su partido. Fiel a su línea, le pasó la pelota al Frente de Todos.

La exgobernadora bonaerense y ahora candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos y lejos de hacer una mínima autocrítica, pasó por alto la crisis económica que dejó el macrismo y aseguró que el espacio está "en una nueva etapa".

Tras ser consultada sobre el desastre económico de la gestión macrista y la consecuente falta de confianza de quienes esperan el pago de una deuda imposible, María Eugenia Vidal planteó: "Con mucho dolor y un enorme esfuerzo de los argentinos, cuando terminaba el 2019 el déficit se acercaba a 0. Las tarifas estaban prácticamente actualizadas, habían empezado a bajar los impuestos como ganancias, retenciones, sellos...".

"Era un camino muy doloroso pero que, desde la macroeconomía, había logrado resultados que generaban confianza", aseguró, omitiendo que el Fondo Monetario Internacional fue la última opción para que el macrismo pudiera contraer deuda por cien años dado que la "lluvia de inversiones" que pregonaban nunca llegó.

En este sentido, los errores del macrismo se los tiró a la gestión de Alberto Fernández. "El Gobierno que hace 2 años no presenta un plan económico no genera confianza", lanzó.

A continuación, reconoció que "hay muchas razones por las que la gente no votó a Cambiemos en 2019". "Pero ya pasamos esa etapa. La gente quiere un Congreso equilibrado que la va a proteger de atropellos institucionales y va a obligar al Gobierno a presentar un plan económico", aseguró.

"Los problemas estructurales de la Argentina no los va a resolver la oposición aunque los voten, sí pueden hacer cosas concretas como proponer proyectos para bajar impuestos en las cargas laborales o planes educativos que preparen para el empleo", propuso en línea con su compañero de fórmula, Martín Tetaz, que quiere, a como dé lugar, eliminar las indemnizaciones por despidos.

"Podemos empezar un camino y podemos frenar el atropello. Cualquier gobierno que arranque de nuevo sabe, a esta altura, que esto es un problema que llevará tiempo para resolverse", cerró.

Otro de los temas que la candidata debía explicar giraba en torno a la inflación, no como una novedad sino como una herencia de la administración de su partido, pero no lo hizo. "La inflación es un problema que el resto del mundo resolvió y la resolución no tiene que ver con los empresarios sino con la emisión", aseguró, también pasando por alto la formación de los precios.

"Puede ser también un problema de oferta, pero no me quiero meter en la discusión súper técnica", respondió cuando el periodista le recordó algunas de las políticas monetarias del gobierno de Mauricio Macri. "Hay una responsabilidad en los próximos años que no es de la oposición", sintetizó.

"Las cosas suceden igual o suceden peor. Es importante que el Gobierno ponga sobre la mesa un plan consistente que además lo necesita para llegar al acuerdo con el Fondo. Luego, que busque cuál es la opinión de la oposición", propuso.

En esta línea, tras ser consultada por el debate de candidatos porteños en TN, precisamente cuando se quedó pedaleando al aire por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional que le recordó el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, la ahora porteña explicó: "Cuando hablo de crédito hablo de refinanciación que es lo que el Gobierno hizo con la deuda privada y es lo que tiene que hacer con el Fondo".

"El Gobierno tiene que refinanciar y eso se da en un marco de confianza cuando tenés un plan económico consistente. No estoy hablando de contraer más deuda sino de refinanciar la existente", insistió sin mencionar que la deuda no fue contraída por la gestión de Alberto Fernández sino la de Mauricio Macri.

"Es difícil en un marco de crédito que se da en un marco de largo plazo, de confianza y democracia. El Frente de Todos, en los últimos dos años, frente al Fondo no pudo crecer porque, por algo, no tienen el acuerdo cerrado todavía", completó.