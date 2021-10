Debate 2021: Leandro Santoro cruzó a Vidal con el FMI y le preguntó por qué no reacción ante el espionaje de Macri

El candidato del Frente de Todos dejó sin palabras a María Eugenia Vidal cuando le preguntó sobre el FMI y el espionaje ilegal de Macri.

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que saltó a la Ciudad en las Elecciones para tratar de ser diputada por ese distrito quiso incomodar a Leandro Santoro, candidato del Frente de Todos pero quedó completamente en ridículo. El candidato del FDT le respondió con altura y la dejó muda.

Vidal le quiso preguntar a Santoro sobre el tuit de Aníbal Fernández sobre NIK, pero rápidamente Santoro contestó: "Mirá, yo creo que tengo una discusión que tengo que dar dentro de mi espacio, pero teniendo en cuenta que Macri escuchó a los hijos de Santilli como lo denuncio su mamá, Nancy Pazos, ¿qué les pasa a ustedes que permiten que su jefe político los investigue y no generó el repudio de ustedes?

En silencio, y casi sin poder responder dijo: No fue un tuit equivocado, soy querellante porque fui victima porque conozcoy no creo que Macri esté involucrado". Rápido, Santoro preguntó: "La que denunció fue Nancu Pazos, la mamá de los hijos de Diego, me llama la atención porque la policía hizo inteligencia sobre vos, Cristina Fernández de Kirchner y familiares del ARA San Juan. Además, en tu gestión hubo siete bases de la AFI en todo territorio en donde se hizo se permitió el espionaje ilegal".

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal justificó hoy la toma de deuda externa durante el Gobierno de Mauricio Macri "porque si hubiésemos ganado en 2019 hubiéramos tenido mejores plazos" de pago.

En el primer debate televisivo de los principales candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 14 de noviembre en el programa "A dos voces" de TN, Vidal apuntó a "la falta de confianza que generó el Gobierno" actual y "la falta de acuerdo con el Fondo en dos años, porque no hay plan, no hay rumbo". Leandro Santoro, candidato del Frente de Todos, contestó que en el Gobierno anterior "se fugaron un FMI y este Gobierno renegoció y ahorró 37 mil millones de dólares".