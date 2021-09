La realidad paralela de Macri: "Cristina controló todo durante mi gobierno"

Mauricio Macri volvió a victimizarse tras su pésima gestión de gobierno y atacó de manera descarada a Cristina Kirchner en La Nación TV.

Mauricio Macri protagonizó un verdadero papelón en la pantalla de La Nación +. El ex presidente mantuvo una charla mano a mano con Alfredo Leuco, quien le consultó acerca de la influencia que Cristina Kirchner tiene en el poder. Fiel a su estilo, el líder de Juntos por el Cambio se victimizó y culpó a la actual vicepresidenta de la pésima gestión que ejerció entre 2015 y 2019.

Pese a que contó con el apoyo de los medios hegemónicos y los jueces para perseguir a Cristina durante todo su mandato Macri la atacó de manera descarada: "Ella nunca se fue del poder. Ella siguió controlando desde afuera el poder en mis cuatro años (NdeR: de su gobierno) absolutamente todo".

Con un ejemplo insólito, Macri manifestó: "Yo ya dije que me invitaron a una fiesta en la que ella manejaba el disc jockey y el catering, y yo tenía que lograr que la fiesta termine. Ella manejó siempre la cámara de diputados, de senadores, gobernadores...".

Mauricio Macri, en La Nación+.

Como si fuera poco, y pese a que la propia Esmeralda Mitre -hija de Bartolomé Luis Mitre- confirmó que el ex presidente compró La Nación +, Macri lo negó rotundamente y culpó al kirchnerismo: "Es una fantasía absoluta. Me lo han preguntado, pero esas son las cosas que hace el kirchnerismo: montar una red de medios". Y agregó: "Creo profundamente en la libertad de expresión y lo demostré en mis cuatro años de presidente, en 18 años como jefe de gobierno y en Boca. Siempre he creído y respeto el rol de ustedes (NdeR: periodista) para hacer algo así".

Luego, Alfredo Leuco le preguntó: "¿En una declaración jurada usted puede asegurarlo?". Y el hombre de 62 años indicó: "Tampoco, nada". Luego, el periodista volvió a consultar: "¿Y algún amigo que tenga dinero y tenga acciones?". Una vez más, lo negó: "Nadie vinculado a mí tiene participación accionaria en La Nación +".

Macri defendió la evasión de impuestos

Al hablar de los impuestos, el ex mandatario defendió la evasión y aseguró que "para ganar plata hay que evadir impuestos". Al respecto, también indicó que "nadie que pague todos los impuestos en Argentina puede tener un retorno sobre su capital" y de esta forma dio lugar a la pregunta sobre cómo mantiene, por ejemplo, su fortuna.

En ese mismo sentido, Macri aseguró: "Nadie que quiera componer Juntos por el Cambio piensa en crear un nuevo impuesto". No obstante, a principio de año, en la Ciudad de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta de la misma coalición se generó un impuesto a las tarjetas de crédito. Sin embargo, la Justicia lo suspendió el impuesto del 1,2% a las tarjetas de crédito que cobra la ciudad de Buenos Aires y que condujo a una reducción del consumo con el plástico. La decisión judicial fue resultado de una presentación colectiva encabezada por el legislador porteño Juan Manuel Valdés.