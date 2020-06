Bomba de Jaime Durán Barba: "No trabajo más con Macri, lo acompañé hasta el final"

El principal asesor del expresidente Jaime Duran Barba se refirió a su relación con Mauricio Macri y lanzó una contundente definición: ya no trabaja más con el ex jefe de Gobierno y ex Presidente. Asimismo, dio a entender que la carrera política del ex mandatario ha llegado a su punto final, diferenciándose así del ala dura de Juntos por el Cambio, que aun le responde y viene militando contra la cuarentena.

"Estimo mucho a Mauricio pero no trabajo más con él. Lo acompañé hasta el final", fue el contundente anuncio del ecuatoriano, en diálogo con FM Futurock. Así, puso fin a una relación laboral que fue exitosa para ambas partes y duró 14 años, desde que lo asistió en la campaña para diputado nacional en 2005 y cayeran derrotados en 2019, ante el Frente de Todos. Durán Barba no trabajaba aun con Macri en lo que había sido su única derrota electoral: el balotaje para la jefatura de Gobierno de 2003.

Por otra parte, el consultor político ecuatoriano añadió sobre su vínculo con el líder del PRO: "En el gobierno de Macri falló la economía y eso no lo pudo manejar. El presidente no es Superman". En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Duran Barba afirmó: "No hay espacio para hacer política en estos momentos. Déjense de tonterías, no estamos para eso ahora. Hace bien Macri en no salir a hablar ahora".

Por otro lado, respecto al actual contexto internacional de pandemia remarcó: "Hay dos países que decidieron no hacer cuarentena y priorizar la economía: Estados Unidos y Brasil, y tienen miles de muertos y no han recuperado su economía".

Al tiempo que expresó: "Estados Unidos tiene 183 muertos por cada muerto de Argentina y Brasil tiene 53 por cada fallecido de Argentina". A su vez, Duran Barba definió su posición en cuanto a la cuarentena: "¿La gente está angustiada por la cuarentena? Sí. Pero no hay otra opción hasta que salga la vacuna"

Por último, el consultor político señaló: "Los números son los que mandan: no hay país de la región donde haya habido tanto éxito combatiendo la pandemia como Argentina", y concluyó: "La economía de Estados Unidos esta totalmente destruida aún cuando decidió descuidar la situación sanitaria"