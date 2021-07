La respuesta de Santoro que descolocó a Novaresio: "¡No jodamos!"

Una vez más, Luis Novaresio quedó enmudecido ante una magistral charla de Leandro Santoro. El Legislador de la Ciudad de Buenos Aires dejó al descubierto los insólitos movimientos que hicieron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de cara a las elecciones legislativas. En un picante ida y vuelta, el también asesor de Alberto Fernández lo dejó en ridículo en vivo.

Santoro se refirió a la postulación de María Eugenia Vidal, que sufrió una durísima derrota en la Provincia de Buenos Aires ante Axel Kicillof en 2019 y que se lanzó hace unos días como candidata a diputada en un distrito completamente diferente: la Ciudad de Buenos Aires para poder acompañar a Larreta, su gran aliado.

"¿Qué es lo que está pasando? Están utilizando las plataformas electorales como trampolines personales y le dicen a la gente que en realidad está en riesgo la democracia porque Irán, China y Venezuela. Confunden a la gente. Necesitan hablar de excepcionalidad para justificar su excepcionalidad", advirtió el legislador porteño.

Luis Novaresio y Leandro Santoro debatieron en A24.

Novaresio, que escuchaba atentamente, le consultó: "Cuando decís que intentan justificar la excepción, ¿a qué te referís?". Santoro lo observó y le respondió de manera categórica: "Viste que dicen que 'está la República en peligro', hay un comunicado de unos 'intelectuales', hablan de 'neogolpismo', de 'Venezuela'. Ahora: ellos dicen que las cosas están mucho peor que las que están para justificar sus contradicciones. ¿Y cuál es la contradicción? Que Vidal perdió la Provincia de Buenos Aires y quiere venir a un distrito en el que hace 18 años que no pierden ni una elección. ¡No jodamos! Le están mintiendo a la gente y creo que todos nos damos cuenta. Intento no hablar de este tema porque son los mismos de Juntos por el Cambio, los radicales y los del PRO los que dicen estas cosas y la sociedad se da cuenta".

El conductor intentó llevar la charla a otro terreno y le consultó si estaría dispuesto a ser candidato a primer diputado por el Frente de Todos. ¿La respuesta del legislador? "Si mi espacio político me honrara con las posibilidades de ser candidato a diputado, creo que sería una obligación de todos, como creo que debería ser obligación no sólo un debate sino también mirarnos a los ojos, ver lo que pensamos, lo que decimos, nuestra coherencia. Todos tenemos contradicciones, ya lo charlé con vos cuando vine acá la otra vez". Y se diferenció del macrismo, que permanentemente opera para confundir a la sociedad: "Yo no soy quién para decirle a cada uno cómo se tiene que comportar, pero me parece que hay una lectura que nos merecemos. Esta cosa de asustar a la sociedad diciendo que 'corre riesgo la República y la Democracia', que 'es la elección más importante desde 1983'... ¿Por qué es la elección más importante desde 1983?".

Luego, otro periodista integrante del programa le preguntó a Santoro si existe la posibilidad de que sea candidato en las elecciones por el Frente de Todos: "Leandro, dijiste al principio que si sos candidato va a ser la decisión del Presidente, Cristina y Sergio Massa. ¿Ya hablaste de esto sobre este tema?".

"Con los tres hablé. No hablé de lo que me corresponde a mí, pero sé lo que piensan. Lo dirán ellos, yo no soy vocero de nadie", indicó. Y cuestionó al macrismo. "Nosotros no tomamos decisiones diciendo: 'A ver... ¿qué necesita Santoro para ser presidente? Necesita ser candidato a Jefe de Gobierno, entonces lo ponemos acá, que es lo que hacen del otro lado. No, nosotros tenemos una lectura política", advirtió el asesor de Alberto Fernández. Y añadió: "Es evidente que Larreta está moviendo piezas del otro lado para tratar de ser candidato a presidente y que está disfrazando esas decisiones a partir de su aspiración personal. Nosotros no pensamos cuáles son los candidatos de acuerdo a las aspiraciones que cada candidato tiene".

Consciente de que en el macrismo se la pasan denunciando, sin ningún tipo de argumento, que si el Oficialismo gana las elecciones legislativas la Argentina va camino a Venezuela, Santoro advirtió: "Queremos que en la Ciudad de Buenos Aires se termine la mayoría automática del PRO. La verdad, cuando dicen que 'estamos a 7 diputados de ser Venezuela', que en realidad son 14 para tener la mayoría simple, ¡se me ríen las medias Luis! Porque en la Ciudad de Buenos Aires estamos a un solo legislador de ser Pyongyang, la capital de Corea del Norte".

Novaresio: "¡Epa!".

Santoro: "Y tienen dos tercios. ¿Vos sabés cómo habilitaron la venta de Costa Salguero?"

Novaresio: "El kirchnerismo siempre fue aliado de la legislatura del macrismo y el larretismo".

Santoro: "No, yo no tengo nada. A mí encontrame una. Desde que soy legislador, y desde que estuvo mi amigo Mariano Recalde y ahora que está Claudio Ferreño, no he participado en nada. A mí no me van a encontrar ninguna".

Finalmente, Santoro explicó en detalle cómo actuó el macrismo cuando habilitaron la venta de Costa Salguero: "Hace dos años atrás, en la última sesión del 10 de diciembre, ellos tienen dos tercios... La Legislatura tiene 60 diputados. Ellos tienen 40 así que votan cualquier cosa, Luis, cualquier cosa. Podés hasta reformar la Constitución". Y relató: "Hace dos años, en el último día tuvieron 40 diputados a las 10 de la noche, nos metieron una carpeta con lo que iban a vender. Y nos terminamos yendo a las 2 de la mañana de la Legislatura. Ahora están a un legislador de la mayoría absoluta, no de la mayoría. Entonces, es una hipocresía total. Manejan el Tribunal Superior de Justicia. Ahí le quieren meter la causa a Macri para metérsela. No hablan de la alternancia de la Ciudad, parece que ellos van a gobernar durante 40 años. Manejan la Legislatura a control remoto".