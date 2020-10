Lisandro Mobilia, el abogado de Dolores Etchevehere, adelantó que apelarán el fallo que ordenó el desalojo del campo y afirmó que acatar la decisión de la jueza será una decisión de Dolores y de los integrantes del proyecto Artigas.

"Supongo que sí, que se va a acatar. Yo soy quien hace la defensa técnica de Dolores que deberá decidir si acata o no. Llama la atención que nos corran a nosotros preguntando esto cuando hay un fallo anterior que la contraparte no acató", expresó Mobilia en referencia a la medida dictada contra Luis Miguel Etchevehere para que no se acerque a su hermana.

El abogado explicó que la decisión de apelar suspende la acción de desalojo. "La jueza se detuvo en cuestiones muy técnicas y precisas sobre documentos", afirmó Mobilia, quien sostuvo que hay un plazo para presentar la apelación y el desalojo.

La jueza ordenó el desalojo inmediato

La jueza María Carolina Castagno, del tribunal de Apelaciones y juicio de Paraná, ordenó desalojar a Dolores Etchevehere del campo en disputa con los hermanos Etchevehere, luego de encabezar este miércoles una audiencia en la que escuchó a todas las partes. De esta forma falló a favor del ex ministro de Agroindustria y presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere.

"Al haberse demostrado en el grado de provisoriedad que requiere una medida cautelar, que los sindicados han invadido el inmueble en cuestión despojando a quienes detentaban la posesión del predio. A saber: las margaritas S.A. Carece de toda relevancia la discusión del título de propiedad o el estadio procesal del estado de posesión", leyó Castagno.

"Procedencia de la cautela interesada. A saber: el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva", decidió Castagno, quien pidió identificar a los ocupantes y desalojar el campo sin que haya heridos. El fallo fue seguido desde un celular en la puerta del campo por los hermanos Etchevehere, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Leonor Etchevehere, la madre de Dolores y Luis Miguel.

La decisión concentró la expectativa, luego de que las protestas de productores agropecuarios y el apriete de los medios hegemónicos de comunicación que publicaron perfiles de la jueza. "Espero ahora que mi hija acate el fallo como va a ser y nos demos un abrazo", afirmó Leonor Etchevehere en el ingreso al campo.