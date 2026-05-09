Los gobernadores empiezan a aflojar y anuncian el apoyo a la reforma electoral

La reforma electoral del Ejecutivo de Javier Milei no encuentra los consensos necesarios en el Senado para avanzar, principalmente por la fuerte negativa de bloques aliados a eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, La Libertad Avanza comenzó a dialogar con los jefes políticos de las provincias para que pongan a disposición a sus legisladores.

Carlos Rovira, jefe político de Misiones, anunció el jueves durante una reunión del Frente Encuentro Misionero, que los diputados y senadores nacionales que le responden acompañarán el proyecto de reforma electoral en el Congreso. El ex gobernador señaló que la representación legislativa misionera acompañará la eliminación de las PASO “en línea con el Gobierno nacional”, al considerar que se trata de un mecanismo que no cumple una función útil para la ciudadanía.

“Entendemos que es un acto inútil, no se decide nada. Las primarias, o sea las internas de los partidos, si las hay, son un tema privativo de estos”, afirmó Rovira, aludiendo a la eliminación de las PASO.

En esa línea, Rovira planteó que las fuerzas políticas deben resolver sus procesos internos mediante sus propias normas partidarias, “en tiempo y forma”, sin trasladar ese costo ni esa responsabilidad a la sociedad. El líder de Misiones comanda a los dos senadores del Frente Renovador por la Concordia (Carlos Arce y Sonia Álvarez Decut) y cuatro diputados del bloque Innovación Federal (Alberto Arrua, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik).

Los diputados por Misiones del bloque Innovación Federal: Daniel Vancsik, Alberto Arrua, Yamila Ruíz y Oscar Herrera Ahuad,

Pero no fue el único líder provincial que anunció su respaldo a la reforma electoral. Este jueves, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli. Según deslizaron tras el encuentro, el mandatario expresó su respaldo a la ley enviada por el Ejecutivo nacional.

“Si bien yo soy un producto de las PASO, sí estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen tanto a nivel provincial como nacional”, sostuvo Orrego, según reportó el Diario de Cuyo. El gobernador conduce a los dos diputados del bloque Producción y Trabajo, Nancy Martínez Picón y Carlos Jaime Quiroga.

En el marco del encuentro de la Mesa del Cobre, que se realizó en San Juan, Santilli, al igual que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pudieron llevarse una foto con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el local Orrego.