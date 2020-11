En medio de una fuerte presión mediática, la Cámara Federal de Casación rechazó este lunes recursos contra las supuestas declaraciones de los arrepentidos en la llamada "causa cuadernos", al desestimar planteos de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros dos acusados. Los testimonios habían sido cuestionados por las defensas debido a que no habían sido registradas tal como exigía la ley.

El diario Clarín había instalado que podía haber un fallo desfavorable para la principal causa del lawfare, armada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal procesado Carlos Stornelli. Ante esto, ocurrió una fuerte campaña de presión del principal medio opositor y la dirigencia opositora para que los jueces fallaran como finalmente lo hicieron.

La Sala I integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa (esta última en disidencia) rechazó las presentaciones con lo cual se validan la declaración de los llamados "imputados colaboradores". A las defensas les queda el recurso de apelar hasta la Corte Suprema. De no prosperar, el expediente avanzaría hasta el juicio oral.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los acusados planteaban la inconstitucionalidad de la Ley 27.304, comúnmente llamada del arrepentido o imputado colaborador, y también la inaplicabilidad en el caso cuadernos, además de las críticas al modo en que se tomaron esas confesiones.

Son planteos que ya se hicieron anteriormente y fueron rechazados, incluso cuando se cuestionó que las confesiones no fueron grabadas con soporte audiovisual.

La causa central y algunos desprendimientos están en etapa de juicio, aún sin fecha, pero de caerse las confesiones la causa quedaría en la nada. El fallo de Casación puede igualmente ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia.

Stornelli y Bonadio violaron la ley del Arrepentido

El registro que exige la ley de las supuestas declaraciones de los arrepentidos en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos no existe. Ya confirmaron que no los tienen el en juzgado que era de Claudio Bonadio, el propio fiscal Carlos Stornelli que fue quien tomó esas declaraciones dice que no las tiene y le tiró el fardo a la fiscala Fabiana León, que a su vez dijo que no existen y esto fue ratificado por el Tribunal Oral Federal 7, a cargo de realizar el juicio oral por esa causa.

La inexistencia del registro audiovisual de las supuestas declaraciones de los arrepentidos tendrá consecuencias y todo indica que el caso va camino a la nulidad.

Tal como informó El Destape, este chequeo de que en este caso de persecución judicial no se cumplió siquiera lo que dice la ley del Arrepentido, una de las herramientas del lawfare importadas por Mauricio Macri, comenzó a partir de que la Cámara Federal de Casación Penal exigió que se las envíen.