Ley de etiquetado: diputados del PRO festejaron con Coca Cola tras no dar quórum

Luego de bloquear la votación de una ley histórica, Cambiemos se fotografió con la bebida azucarada en medio de acusaciones por ceder ante el lobby empresarial.

El bloque de diputados del PRO realizó una reunión donde tomaron Coca Cola luego de haber evitado que se vote la histórica ley del etiquetado frontal de alimentos para evitar la propagación de enfermedades no transmisibles, la principal causa de muerte en la Argentina.

"Después de la negativa del oficialismo a ampliar el temario de la sesión, los diputados del PRO nos reunimos y pedimos que se traten los proyectos que reflejan la demanda de las urnas", escribieron desde Cambiemos.

En la mesa se observa al menos 8 bebidas azucaradas que pertenecen a la firma Coca Cola, empresa beneficiada con el bloque de la ley debido a que iba a tener etiquetados de advertencia como ocurre en Chile, Perú y México.

"Es necesario que el oficialismo convoque a las comisiones para tratar leyes de contenido económico, productivo e institucional. Además de la ley de etiquetado, queremos debatir la reforma de la ley de alquileres, la emergencia educativa, la boleta única, la emergencia hídrica, la ley de reactivación productiva de la Patagonia, la ficha limpia y la extinción de dominio", publicaron desde el PRO.

El mensaje muestra la estrategia de la oposición: obligar al oficialismo a tratar leyes contrarias a las políticas de Estado del peronismo como la derogación de la ley de alquileres.

El repudio a Cambiemos por no permitir el debate del etiquetado

Luego de que se cayera la sesión convocada por el Frente de Todos para sesionar por la Ley de Etiquetado frontal porque Juntos por el Cambio no dio quórum, diversos dirigentes del espacio del oficialismo salieron a criticar esta situación. Hubo un fuerte repudio tanto en redes sociales como en diversas declaraciones por la decisión de la oposición que trabó la ley.

Los jefes de todos los bloques se reunieron en la comisión de Labor Parlamentaria y allí Juntos por el Cambio propuso consensuar con el oficialismo el tratamiento del temario planteado para este martes. Sin embargo, los excesivos requerimientos llevaron a que finalmente no se pueda sesionar. "La oportunidad lamentablemente la han dejado pasar", subrayó Máximo Kirchner y agregó: "Acordamos con las organizaciones de etiquetado no traer más temas que le interesan al bloque sesionar para no entrar en rispideces. Hasta ese cuidado tuvimos".

"En realidad lo que nos sucedió hace un ratito es que para sentarse imponían un pliego de condiciones donde por ejemplo querían tratar la ley de boleta única. Resulta que son los mismos que nos pedían no tratar cuestiones electorales en medio de una elección pero ahora nos caen con la boleta única, incluso ante un resultado electoral que les fue favorable", cerró