"Hay chocotorta": diputado del PRO dio un insólito argumento y Massa no se lo dejó pasar

El diputado del PRO por CABA, José Luis Patiño, lanzó un insólito argumento para votar contra le ley y el presidente de la cámara no se lo dejó pasar.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos. El proyecto votado este martes en el Congreso sumó 200 votos a favor; 22 en contra y 16 abstenciones, en tanto que se registraron 18 diputados ausentes al momento de la votación. Para justificar el rechazo, algunos de los diputados se agarraron de cualquier argumento y terminaron criticando hasta a las chocotortas, lo que Massa no dejó pasar por alto.

Entre los diputados en contra de la iniciativa-todos provenientes de los partidos opositores PRO, Cambiemos, Unión Cívica Radical (UCR) y Coalición Cívica (CC)- estaba José Luis Patiño, diputado del PRO por la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su intervención, Patiño utilizó un insólito argumento para apuntar contra el proyecto de ley que busca advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La chocotorta y el postre de maracuyá: los argumentos de Patiño

"Abajo recién cuando comíamos había chocotorta, postres de maracuyá hermosos, riquísimos", comenzó contando José Luis Patiño en un momento de su discurso en la Cámara de Diputados y aclaró : "Pero con alto contenido de azúcar". "Entonces, regulémoslo nosotros", sostuvo el diputado y dijo que "no es necesario marcarle la vida a las personas".

La contundente respuesta de Massa a Patiño

Apenas finalizó Patiño su intervención, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa le agradeció por sus palabras, pero no dejó pasar la oportunidad para marcarle la inconsistencia de su argumento en el debate por la ley de Etiquetado Frontal. "Si no quiere chocotorta puede no comerla diputado, eh", expresó Massa.

Qué dice la ley de Etiquetado Frontal aprobada en el Congreso

La ley de Etiquetado Frontal dispone la incorporación de una etiqueta en forma de octógono negro y letras blancas en el frente de los envases -no debe ser inferior al 5% de la superficie ni puede estar cubierto por otro elemento- de los productos ultraprocesados, que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud. Entre ellos se enumeran los azúcares, el sodio, las grasas saturadas, las grasas totales y las calorías. Además determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína lo informen ya que el consumo no se recomienda para niños y niñas.

Por otro lado, la ley también establece la prohibición de emitir publicidad comercial a niños, niñas y adolescentes de productos con sellos de advertencia y que además, estos productos con más de un sello, no puede incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención a los más chicos. En lo que refiere al Estado se expresa la prioridad en la compra de alimentos sin estos sellos para evitar el consumo. Se exceptúa de la colocación del sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa.

Cabe destacar que el proyecto que ya es ley fue rechazado, en repetidas ocasiones, por algunas empresas de la alimentación y generó grandes resistencias entre legisladores de las provincias del norte, que sostienen que el etiquetado frontal perjudicará a la producción azucarera. Mientras que, del otro lado, organizaciones de la sociedad civil respaldaron y reclamaron por la sanción de dicha ley junto a la promoción de una alimentación más saludable.