Larreta apoyó a Vidal por la legalización de la marihuana: "En los barrios, pega"

Al Jefe de Gobierno porteño no le quedó otra que defender a su candidata, pero con declaraciones más clasistas todavía. De todos modos, deslizó que es un tema a tratar "con más profundidad".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio una conferencia de prensa para presentar protocolos de cara a las PASO y a la reanudación de clases presenciales en la Ciudad. Tras los anuncios, no pudo evitar que le pregunten sobre las declaraciones clasistas de María Eugenia Vidal en torno al consumo y legalización de marihuana, pero lejos de poner blanco sobre negro, redobló el clasismo en su reflexión y le lanzó una advertencia a la exbonaerense.

"Como criterio general, siempre creo en la libertad. El tema del consumo de drogas es un tema muy, muy complejo que tiene aristas que derivan de la seguridad, del narcotráfico, que derivan en la posibilidad de los chicos de educarse, la deserción escolar tiene mucho que ver con eso", explicó el Jefe de gobierno porteño tras ser consultado por periodistas sobre las declaraciones de María Eugenia Vidal sobre el consumo de marihuana "diferenciado".

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires dialogó con Filo News y, en su afán de cautivar a la juventud con una charla más amena y hasta presentada en zapatillas, se atrevió a decir que "una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra es vivir en la 1-11-14 rodeado de narcos y que te ofrezcan". El revuelo sobre sus declaraciones clasistas fue tal que los miembros de Juntos por el Cambio tuvieron que salir a aclarar el papelón.

En este contexto, Larreta observó que "en los barrios vulnerables pega y destroza a las familias", como si las familias más pudientes no quedaran afectadas por el consumo problemático de drogas de cualquiera de sus miembros. Más adelante, y quizás tomando al pie de la letra la extraña comparación que su ahora compañera en la Ciudad planteó entre un consumidor de Palermo y un vecino de "la 1-11-14", el mandatario hizo un llamado a la reflexión. "Me parece que es un tema que hay que tratarlo con mucha más profundidad y no simplificarlo", propuso.