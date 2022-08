Parrilli: "Para Cristina ni indulto ni amnistía: justicia"

El senador nacional del Frente de Todos expresó que es prematuro hablar de un eventual indulto para la Vicepresidenta por la acusación en la causa Vialidad, afirmando que faltan varias instancias en el proceso judicial. En ese sentido, bregó por una "una acción de funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puedan seguir", a la vez que expresó su desconfianza en la Corte Suprema.

El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli expresó su respaldo para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la acusación de presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en el marco de la causa Vialidad. A través de su Twitter, el legislador expresó: "Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia".

En diálogo con Futurock, Parilli expresó que todavía es prematuro hablar de un eventual indulto presidencial, aunque expresó su desconfianza en el accionar de la justicia y la Corte Suprema. "Quiero esperar un tiempo, falta mucho para que termine este juicio, todavía faltan muchos recursos legales y procesales y que hablen las defensas, y me parece que están apareciendo más cosas para que se investigue", aclaró.

De esta manera, sugirió que hay que "propiciar es que haya una acción de funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puedan seguir". Y agregó: "No tengo expectativas en la Corte Suprema, amañada, macrista, en contra de la Constitución. Lo único que deberían hacer es irse a la casa".

Pese a esto, recordó que "tanto la causa del dólar futuro como la del Memorandum con Irán se cayeron como un castillo de naipes", añadiendo que Vialidad también está "tambaleante". En ese sentido, recordó que la condena contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se revió por "una comunicación telefónica" entre el fiscal y el juez Sergio Moro. "Qué debería pasar con esta, que tiene pruebas, no dichos", se preguntó, recordando que los "dos fiscales que iban a visitar a (Silvia) Majdalani y a (Gustavo) Arribas a reunirse con los organismos de inteligencia" y que los fiscales estuvieron "jugando al fútbol con (el ex presidente Mauricio) Macri en su cancha".

La ex presidenta realizó el martes un alegato a través de Youtube, a raíz de que el tribunal no dejó tener un descargo. Parrilli sostuvo que la Vice tuvo "una precisión en su disertación casi quirúrgica", en la que dejó en claro que la causa "es un invento, que, como dijo hace tres años, estaba la decisión de condenarla y no les importa lo que pasa el juicio ni el derecho de defensa, ni las pruebas".

Según afirmó el legislador cercano a Cristina Fernández de Kirchner, "no hay ningún delito ni ninguna prueba" y que el fiscal Diego Luciani "montó una actuación al estilo Hollywood, absolutamente coacheado". Y lanzó: "Parecía que estaba esperando que Macri y (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto le den un chupetín de regalo por lo bien que se había comportado".

En cuanto a la acusación de Luciani de los mensajes entre el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario macrista Nicolás Caputo, Parilli sostuvo que la fiscalía trató de "meter por la ventana" esa prueba, recordando que la Vice dijo "que analicen todas".

"Él (Luciani) analiza seis mensajes en cuatro años entre López y Caputo y hay 180 entre ellos, (los empresarios Angelo) Calcaterra y (Eduardo) Gutiérrez. Estos son los que beneficiaron con estas obras", lanzó el senador nacional, que objetó "el grado de familiaridad entre ellos" .

En ese sentido, anheló que se apruebe en las dos Cámaras la iniciativa para la reforma de la Corte Suprema, que cuenta con el aval de los gobernadores del Frente de Todos y elevaría el número de cortesanos a 25. "Espero que podamos aprobar este proyecto que nos garantice a todos los ciudadanos, peronistas, radicales o del Pro, independiencia e imparcialidad y que cuando nos juzguen, sea con pruebas, no por presiones mediáticas o políticas", expresó, a la vez que agregó: "No pretendo para (el ex presidente Mauricio) Macri lo que hicieron con nosotros".