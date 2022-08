Bullrich y su deseo de proscribir a Cristina Kirchner: "Esperemos que la justicia llegue antes"

Tras la defensa de la vicepresidenta de la acusación en la causa Vialidad, la titular del Pro expresó su anhelo de que CFK no compita en 2023. "Si no le toca ser candidata porque está condenada, no le tocará", sugirió.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sugirió su deseo de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pueda ser candidata en 2023, a raíz de la acusación que se le realizó por la causa Vialidad por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

En una entrevista en el canal TN, luego de que la ex mandataria diera por Youtube su descargo tras el pedido de condena de la fiscalía, se le consultó a la titular del partido amarillo si consideraba que la vicepresidenta estaba lanzando su campaña presidencial hacia el 2023, a lo que Bullrich respondió: "Este proceso viene desde hace varios años de dilaciones y de problemas, esperemos que la justicia llegue antes".

Luego, la ex diputada afirmó que "algunos dijeron no quieren votar" el proyecto de ley para la implementación de la "Ficha Limpia" para los candidatos electorales "porque podía aparecer algo en contra de Cristina". Esta iniciativa era impulsada en el Congreso por Juntos por el Cambio.

En ese marco, sostuvo que "la Ficha Limpia es para cualquiera que sea corrupto, si le cabe a Cristina porque tiene las mismas condiciones que otros que entrarían en eso, hay que votarlo", por lo que agregó que "los proyectos no son para una personas, sino para cortar con un ducto de corrupción que nos empobreció al punto en el que estamos".

Y, retomando su anhelo de que la ex mandataria no vuelva a competir electoralmente, cerró: "Si no le toca ser candidata porque está condenada, no le tocará. Es muy bueno que aquellos que son acusados por fraude al estado, por mal uso de los fondos públicos, por corrupción no puedan ser nunca más candidatos. Si le toca esta vez, será o en la próxima. La verdad tarde o temprano llega y eso es lo que estoy viendo como positivo en la Argentina".

Cristina y su defensa: "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".

Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer las pruebas sobre el armado de causas en su contra y denunció que la intención real del Lawfare es la de "desestabilizar a los gobiernos populares". En el contexto de su discurso, con el que ejerció su "derecho a la defensa" ante las acusaciones y nuevas pruebas incorporadas por la fiscalía por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en la llamada causa Vialidad, la vicepresidenta revindicó su presidencia y la de Néstor Kirchner y explicó por qué los fiscales solicitaron 12 años de prisión en su contra.

Es su exposición, que duró más de una hora y media y fue seguida por más de 58.000 usuarios, afirmó que la juzgan por "los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos". "Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar", sostuvo Cristina y afirmó, con vehemencia: "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".

Además, dijo que acá "protegen a los que verdaderamente roban en el país". "No sabemos dónde están los 45 mil millones que se pidieron al Fondo Monetario Internacional y no pasa nada. No sabemos por qué se pidió la ampliación del presupuesto de 45 mil millones de pesos para realizar las obras del "Soterramiento del ferrocarril Sarmiento"-que pertenecía a la empresa IECSA del ex presidente Mauricio Macri- pero no pasa nada", manifestó.

"Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere", dijo la expresidenta y planteó que el juicio de Vialidad no es un proceso "contra Cristina Kirchner" sino que es "un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública".