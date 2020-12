El presidente Alberto Fernández ratificó hoy su postura que había hecho pública el año pasado: para el mandatario, la muerte del fiscal Alberto Nisman no fue un crimen, sino un suicidio.

Esta declaración la hizo hoy en Radio 10 en una entrevista con Pablo Duggan. Pero ya había opinado de manera similar el año pasado cuando se estrenó el documental "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía", en la plataforma Netflix.

Sucede a menos de un mes de que se cumplan seis años de la muerte del fiscal. Alberto volvió a opinar sobre el caso y lo comparó con la muerte de Juan Duarte, en esta oportunidad “la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político”, dijo. Se refirió al hermano de Eva Duarte de Perón.

“Como la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político, llega un momento donde uno no sabe a quién creerle, el ciudadano común no sabe a quién creerle. En el caso Nisman, yo estoy convencido de que fue un suicidio; después de dudarlo mucho eh, no voy a mentir, después de dudarlo mucho”, aseguró Fernández en una extensa entrevista.

El documental del británico Justin Webster analizó la muerte del entonces fiscal a cargo de la Unidad AMIA, ocurrida el 18 de enero de 2015. A principio de año, el mandatario se refirió a aquellas palabras y aclaró su posición. “Hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato”, había dicho. Hoy volvió a ratificar esa posición.

Luego, el Presidente argentino reveló: "Clarín tiene operadores políticos en la Justicia. Tiene gente que se dedica a ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura y tiene lobbistas para ir a ver a los jueces. Pero no en causas propias sino en causas de otros. Simplemente para garantizarse el resultado de esos otros. Y otros diarios también, eh. Porque cuando uno ve quiénes eran los miembros de la mesa judicial aparece un propietario de estos diarios". Fernández dijo esto último en referencia a la mesa judicial del macrismo y a la relación estrecha entre el ex ministro de Justicia Germán Garavano y Julio Saguier, accionista del centenario periódico.