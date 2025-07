LLA suma escándalos en Chaco: denuncias por extorsión y pedido de intervención

Alfredo "Capi" Rodríguez presidente de La Libertad Avanza en el Chaco.

La Libertad Avanza no para de sumar escándalos a lo largo y ancho del país. A partir de una denuncia nacional, un organismo clave quedó en la mira en la provincia del Chaco y salieron a la luz duros cuestionamientos a su máximo referente regional. El conflicto se enmarca en una interna feroz entre las dos grandes visiones estratégicas que conviven en el partido violeta: la de Karina Milei y los Menem por un lado, y la de Santiago Caputo por el otro.

La semana pasada, la ANSES radicó una denuncia ante la Justicia Federal del Chaco para investigar una supuesta maniobra fraudulenta en manos de un estudio contable ubicado en la capital provincial. Según denunció el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, desde el despacho contable se declararon relaciones laborales ficticias ante el ARCA para que sus clientes pudieran acceder a una jubilación sin los años de aportes previstos por ley.

El mecanismo, para funcionar, necesitó de los datos fiscales de otras personas, mencionadas como presuntas empleadoras. Según informó el Gobierno, se detectaron al menos 23 casos sospechosos y en el marco de la investigación se tomó declaración a los supuestos empleadores que admitieron no conocer a los trabajadores declarados y haber sido preparados por el estudio contable para mentir en caso de ser interrogados.

Por este episodio que conmociona a la provincia, el director regional de Anses, Alfredo “Capi” Rodríguez, dio una conferencia de prensa este lunes y brindó algunos detalles de la investigación. Explicó que "se apunta a la maniobra falaz del estudio jurídico porque utilizaba información confidencial. Conseguían la clave fiscal y utilizaban la clave de sus propios clientes para endosarle los empleados falsos".

Según explicó Rodríguez, "la patronal (ANSES) no tiene nada que ver" con esta maniobra sino que “es una metodología que se viene utilizando en todo el país, es lo que supone el gobierno nacional y la ministra de Capital Humano". El dirigente manifestó que el mecanismo lleva años de implementación. El lunes, la Justicia allanó la sede del organismo ubicada en la ciudad de Resistencia.

Alfredo “Capi” Rodríguez, que además de jefe regional de la ANSES es presidente de La Libertad Avanza en Chaco, es objeto de una investigación judicial iniciada por el fiscal Patricio Sabadini por presuntas maniobras de extorsión. Se lo señala por haber obligado a sus empleados a realizar aportes económicos para sostener la campaña del partido.

La fiscalía sostiene que estos aportes se realizaron bajo amenaza de perder el empleo. Las sospechas surgieron a partir de informes televisivos de principios de mayo, pero el Poder Judicial ahora investiga si el dirigente podría estar involucrado en otras maniobras irregulares para favorecer al partido libertario.

Rodríguez negó las acusaciones en su contra y en declaraciones a La Voz del Chaco sostuvo, en mayo, que “la medida preliminar del fiscal carece de sustento administrativo y jurídico. Está basada en una noticia difundida por televisión. No hay pruebas, no hay hechos concretos. Es una investigación sobre un hecho que no existió”.

El dirigente aseguró que “en la ANSES ingresé yo solo. En PAMI, la directora y su segundo. No hay ni remotamente una estructura capaz de sostener semejante acusación”. Sin embargo, hay expectativas sobre un posible llamado a indagatoria después de la feria judicial invernal.

Rodríguez, que responde a Eduardo “Lule” Menem, operador de Karina Milei, fue acusado por un grupo de 300 personas de manejar la estructura partidaria de forma autoritaria. Con una nota dirigida a la Secretaria General de la Presidencia y jefa del partido libertario nacional, la semana pasada le pidieron la intervención de la filial de la fuerza política en el Chaco.

En la nota, adherentes, simpatizantes, militantes y afiliados a La Libertad Avanza en el Chaco manifestaron su “profunda preocupación por la grave situación institucional” que atraviesa la fuerza en la provincia y enumeraron distintos hechos de arbitrariedad a la hora de definir las candidaturas, el empleo de la dedocracia y el ocultamiento de la carta orgánica del espacio.

Según manifestaron, la misma “no se ha dado a conocer a los dirigentes, no fue puesta a disposición ni difundida entre afiliados, adherentes y/o personas que desean sumarse”, obstaculizando “la búsqueda de nuevos interesados ya que se dificulta la transparencia interna y la divulgación libre de las ideas de la libertad”.

También denunciaron “la falta de respeto al derecho fundamental de plena y libre afiliación” porque “quienes desean sumarse al partido enfrentan serias dificultades para formalizar su inscripción. En particular, las personas que no responden al actual presidente provincial, José Alfredo Rodríguez (quien no fue elegido democráticamente y actúa de facto)”.

A su vez, cuestionaron la “designación arbitraria de candidaturas (Dedocracia)”, mecanismo por el cual “los representantes se eligen por afinidad o intereses particulares”. Como otra cara de la misma moneda, se denunció la “expulsión de afiliados por no estar de acuerdo a la forma de “manejarse” por parte del actual Presidente del partido de La libertad Avanza en el Chaco”.