La hegemonía de Karina, los aliados afuera y la puja que se viene: las pistas sobre el cierre de listas nacional de LLA

Karina Milei hizo su voluntad en el cierre de listas para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, priorizando a sus armadores y los dirigentes del partido La Libertad Avanza (LLA), brindandole pocos lugares al PRO y ninguno a otros sectores mileistas. Si bien la hegemonía de la hermana de Javier Milei para la lapicera se mantendrá, la tensión por el primer puesto de la boleta con su socio en territorio bonaerense puede adelantar una tensión en las negociaciones.

El PRO obtuvo las cabezas de la Segunda y Quinta Sección, los segundos lugares en la Tercera y Octava y los terceros en la Cuarta y Séptima como en los primeros lugares "entrables". Según destacaban hacia el cierre del sábado, "los cinco grandes sectores" del partido amarillo en la Provincia "están representados". Estos fueron señalados en base a sus líderes: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Soledad Martínez y Nestor Grindetti.

La secretaria General de la Presidencia manejó la lapicera junto a su ladero Eduardo "Lule" Menem y el armador bonarense de LLA, Sebastián Pareja. Por el lado del PRO, se sentaron a la mesa de negociación Ritondo y Santilli. Las listas no incluyeron a los representantes de los trolls oficialistas, Las Fuerzas del Cielo. Los representantes del asesor presidencial Santiago Caputo, hoy caído en desgracia, apenas pudieron instalar en un quinto lugar en la Tercera Sección Electoral al secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.

"Osada jugada la de mear a los que te dieron y sostuvieron el poder para priorizar paracaidistas sin ideas ni moral", lanzó luego del cierre de listas Esteban Glavinich, que en Twitter se denomina @TraductorTeAma, para expresar la bronca de la pata virtual de la militancia. A esto le siguieron varios cruces de otros trolls oficialistas contra Pareja o "carpetazos" para algunos de los candidatos. "Le pegan a él porque obviamente no les da la pelotas para pegarle a Karina", comentó a El Destape en estricto off the record un armador de LLA.

A la provincia de Buenos Aires le queda un cierre de listas más en el año y es el de agosto, de cara a las elecciones nacionales de octubre. Los comicios bonaerenses serán recién en septiembre, por lo que los resultados no tendrían poder de mando para la elección de nombres.

En estos comicios, LLA tiene que renovar ocho de sus 39 bancas de Diputados, mientras que el PRO pone en juego 21 de sus 35. En el Senado, el oficialismo no tiene ningún asiento que renovar, mientras que en el partido amarillo finalizan los mandatos de dos senadores por la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos.

Resta saber cómo avanzan los acuerdos entre LLA y los gobernadores no peronistas. En Chaco hubo un entendimiento con el radical Leandro Zdero. Sin embargo, en las provinciales de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y en las constituyentes de Santa Fe las listas mileistas compitieron con los oficialismos provinciales.

"Lule" Menem, Diego Santilli, Karina Milei, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja

De los asientos que se ponen en juego en Diputados, dos de LLA y siete del PRO son de la provincia de Buenos Aires. ¿Se repetirá la misma tónica en el cierre de listas nacionales, con la hegemonía de Karina Milei, un puñado de lugares para el PRO y nula representación de fuerzas fuera del partido de la gran hermana?

Por el lado violeta, fuentes del partido mileista con asiento en la provincia de Buenos Aires advierten que el cierre para la elección provincial bonaerense se dio en un marco de un "buen vínculo" de los hermanos Milei con Ritondo y Santilli. Respecto a Las Fuerzas del Cielo, se sinceraron: "De Karina para abajo, estamos muy calientes con estos pibes. Todos. No sé qué va a pasar".

Por el lado amarillo, señalan pero que para el cierre nacional "queda tiempo" y subrayan que "no hay una fórmula" para confeccionar la boleta. "Cada municipio tuvo su particularidad", explicaron.

Apenas meses después de llegar a la Casa Rosada, Milei expresó su deseo de que Espert sea el primer candidato en la boleta. Tras vencer una resistencia inicial del karinismo, el promotor de "cárcel o bala" fue aceptado y este firmó su afiliación al partido de la titular de LLA.

Fuentes del armado karinista ratifican que el Espert "en principio encabeza" la boleta violeta y que ven que Santilli "es muy probable que calce bien arriba". Hay quienes especulan una fórmula de un lugar del PRO por cada tres de LLA.

Sin embargo, desde el PRO adelantan que la discusión podría ser más áspera que en la elección bonaerense. "Vamos a seguir insistiendo en que la cabeza de la lista sea Santilli, porque viene de ganar la elección en 2021, que es la que toca renovar este año", advirtieron.