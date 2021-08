Memorándum con Irán: El fiscal Colombo dictaminó en contra de los planteos de nulidad de CFK y los acusados

Para Marcelo Colombo, las visitas de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y Casa Rosada no alcanzan para sostener que se violó la garantía del juez imparcial. Consideró que determinar la nulidad del proceso por el momento sería prematuro. Ahora deben resolver los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 8.

El fiscal Marcelo Colombo consideró que deben rechazarse los planteos de nulidad y sobreseimientos que hicieron las defensas en el caso Memorándum con Irán. Para el fiscal, las visitas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada en momentos clave para el proceso “al menos por el momento no alcanzan para afirmar que en el caso se ha violado la garantía del juez imparcial”. Como su dictamen no es vinculante, ahora deben resolver los jueces que integran el Tribunal Oral Federal Nº 8.

Al abrir su exposición, el fiscal Colombo consideró que “las visitas presidenciales” que hicieron Hornos y Borinsky -así las llamó y las dio por acreditadas- no alcanzan para considerar que se violó la garantía del juez imparcial, tal como sostuvieron las defensa. “Para que se viole es necesario que en un caso determinado se haya afectado la objetividad de los jueces o que esos jueces hayan actuado con animadversión para las partes lo que para mi juicio de momento no está demostrado”, sostuvo Colombo.

Hornos y Borinsky fueron quienes dispusieron la reapertura de la causa Memorádum con Irán el 29 de diciembre de 2016 cuando la denuncia había sido desestimada en dos instancias anteriores. Seis días antes de esa resolución Borinsky había visitado a Macri en la residencia presidencial. Tal como publicó El Destape, en total, el camarista estuvo 16 veces en la Quinta de Olivos. El abogado Alejandro Rúa, que defendió al canciller Héctor Timerman en este proceso y ahora interviene en defensa de la exprocuadora general del Tesoro Angelina Abonna, en la audiencia del pasado 4 de agosto realizó una minuciosa cronología en la que reflejó cómo a cada momento clave para la causa se daba un encuentro entre los camaristas y Macri.

El fiscal Colombo en su dictamen también destacó que la nulidad “es la sanción más severa que tiene nuestro sistema procesal” y consideró que los elementos que por ahora constan en la causa no alcanzan para que se decrete en este caso.

Para Colombo, centralmente lo que está en discusión en esta audiencia es si se violaron las garantías del juez imparcial. “Las defensas sostienen que dos de los jueces que dispusieron la reapertura del proceso no eran jueces imparciales”, explicó. E hizo una síntesis de los planteos de la defensas: “Las defensas señalan que estas visitas son representación de un acuerdo ilegal más grande, que fue descripto muy detalladamente por la señora vicepresidenta. Esto representaría una prueba de que en la Argentina existió una persecución judicial de la cual la reapertura de este caso sería una muestra más de esa persecución más general, de lo que se dio en llamar Mesa Judicial M”. Hornos y Borinsky “representarían uno de los eslabones necesarios de esa persecución”. Pero para el fiscal eso no puede acreditarse.

La decisión fue rechazada por las defensas, que pidieron hacer una réplica, que por decisión del tribunal tendrá lugar el próximo miércoles. “Pareciera que el fiscal pretende que existan audios sobre lo que conversaron en Olivos”, indicó uno de los abogados consultados para esta nota. Otro agregó a El Destape que Colombo “toma el caso como si fuera una causa común y no existiera el Lawfare. Que dos jueces de Casación hayan tenido 20 encuentros con el ex presidente que estaba interesado en la causa que ellos manejaban debiera ser suficiente. No se necesitaría nada más”. Pero el fiscal no coincidió. Ante el TOF 8, el abogado Eduardo Barcesat indicó que el fiscal no expuso sobre todos lo los pedidos de nulidad que hubo. Por ejemplo, señaló que nada dijo del planteo de nulidad por inexistencia de delito. Otra de las defensas definió la ponencia de Colombo como "sesgada" y "parcial" y cuestionó que no se refiriera a la "interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial".

Las visitas

El fiscal afirmó que existió una regularidad en las visitas de Hornos y Borinsky a Macri. "Del estudio que hemos hecho no hemos registrado visitas conjuntas de ambos magistrados y tampoco hemos registrado que hubieran coincidido esas visitas con partes acusadoras en este proceso penal", indicó Colombo. "Estas numerosas visitas es un hecho que no merecemos subestimar en absoluto", aclaró. Pero dijo que no se pudo conectar los encuentros con el objeto del caso.

El abogado Rúa marcó vía Twitter un olvido de Colombo: "Veo que en listado de visitas que ofrece el fiscal no está la del juez Borinsky al presidente @mauriciomacri en Olivos, del lunes 27 de junio de 2016 (probada en la línea 29 de los ingresos de ese día) siendo que el viernes anterior Macri había recibido al presidente de la DAIA", escribió.

Colombo mostró las visitas en una filmina. Se refirió, por ejemplo, a la visita de Borinsky del 23 de diciembre de 2016, seis días antes de que resolviese la reapertura del caso, que se inició con una denuncia del fiscal Alberto Nisman. "La entrada del juez coincide con la de Ulloa y Cuccioli", señaló. Pero dijo que "no tenemos declaraciones testimoniales en el marco de este incidente de nulidad. Esto podría dar cuenta de que ingresaron y se fueron juntos de la misma residencia presidencial", consideró. Y recordó que Cuccioli "fue encargado de la AFIP de Mauricio Macri". También dijo que "Ulloa aparece en casi todas las visitas de Borinsky. No hemos tenido oportunidad de indagar más de quién es. Esto da cuenta de la precarieded que tiene esta documentación precisamente para dotar de sentido y propósito a las visitas".

"El parámetro de cercanía de visitas con resoluciones muestra que resulta insuficiente al menos al día de hoy para decir que tenían conocimiento previo del objeto de esta causa", consideró el fiscal Colombo. Incluso mencionó que esas visitas podrían vincularse con otros casos, tal como sostuvo Martín Soria en su denuncia penal por estos hechos. "Lo que pretendo mostrar es lo imposible que resulta con la poca información que contamos efectuar un sentido y propósito de las visitas solamente con una correlación temporal", aseguró. "Además esa vinculación debería ser lo suficientemente sólida para acarrear la sanción de nulidad que propone la afectación al juez imparcial. Debe ser un vicio demostrado", añadió.

Lo que no tiene en cuenta el fiscal es que esas visitas en sí mismas son las causales de esa nulidad.

Ante la confirmación de las irregulares visitas de los camaristas a Macri dijo que falta que el Consejo de la Magistratura avance con la investigación en las denuncias que se hicieron contra estos dos camaristas en aquel órgano que selecciona y sanciona jueces. "La falta de avance también es terminante en esta posibilidad de decretar la nulidad por afectación del juez imparcial", sostuvo Colombo. También se refirió a las causas penales que se abrieron por estos hechos: la de la Mesa Judicial M y la de las visitas en sí, por ejemplo. "Se encuentran en investigación pero no han avanzado lo suficiente" como para darle sentido a las visitas, dijo Colombo.

Respecto a la anotación del celular de Darío Nieto, secretario privado de Macri, de hablar con Borinsky de una denuncia, fechada en noviembre de 2018, Colombo dijo que no hay referencias a que sea por la causa del Memorándum.

También se refirió al festejo de Macri sobre la resolución de reapertura del caso y dijo que no se pudo constatar que los jueces hayan hablado de ese fallo con el entonces Presidente. En ese marco, recordó que la jueza Ana Figueroa también votó por la reapertura de la causa en diciembre de 2016.

Como sigue el caso

Tras el dictamen de Colombo, los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, que integran el TOF 8, están en condiciones de resolver si aceptan o rechazan las nulidades planteadas. Centralmente, si determinan la nulidad de la reapertura de la causa ordenada por Hornos y Borinsky el 29 de diciembre de 2016. Si se confirma, se caería el caso.

La decisión del TOF 8 no será definitiva ya que puede ser recurrida. Esto significa que si hay una apelación, la Cámara Federal de Casación Penal revisará lo que resuelva el tribunal. En ese caso, la causa la tiene que revisar la sala I del máximo tribunal penal del país, que ya cerró otra causa paradigmática del Lawfare, la del Dólar Futuro.