"Que se mueran los que tengan que morir" fue la frase que disparó la polémica en 2020 entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. El Presidente reveló en agosto que esas habían sido las palabras usadas por el exmandatario en marzo apenas llegó la pandemia del coronavirus a Argentina y se decretó la cuarentena total. El líder del PRO lo negó inmediatamente y el Jefe de Estado se encargó en reafirmalo en varias oportunidades. Ahora, El Destape accedió a una nota en el celular de su secretario privado, Darío Nieto, apenas nueve días después de esa charla, que destruye la versión del exalcalde porteño.

El 19 de marzo fue la conversación telefónica entre Fernández y Macri, según confirmaron ambas partes. El COVID-19 ya estaba en Argentina y el Jefe de Estado recién había decidido cerrar el país. El mensaje hallado en el celular del secretario de Macri al que tuvo acceso este portal es del 28 de marzo de 2020. Nueve días después.

Allí se da cuenta de la idea de Macri sobre la cuarentena y la pandemia, con citas a diferentes autores que coinciden con la postura del exmandatario argentino. Además, se expresa el uso político que quiere y no puede hacer el macrismo en ese momento, cómo quieren dañar al Gobierno y un deseo tenebroso: que "explote" el conurbano. Así, con esas palabras.

La nota en el celular de Nieto para Macri a la que accedió El Destape es la siguiente: "Buen día Mauricio. Te mando una entrevista que abona tu pensamiento sobre el tratamiento del coronavirus, que se suman a lo de Friedman, Katz, Ioannidis, entre otros -se están empezando a escuchar otras voces, aunque no son mayoritarias todavía-". Así arranca.

Sigue Nieto: "Al margen que creo no es momento para que vos hables del tema (no hay espacio en la agenda, te van a matar en todos lados -la movida "a favor" de la cuarentena es muy fuerte-, no vamos a lograr nada positivo ni que cambien el rumbo y el gobierno va a tener una excusa), está bueno seguirlo porque quizás esas condiciones cambien si la cuarentena se extiende, empieza a explotar el conurbano, etc", cierra el mensaje en su teléfono.

La información consta en la causa por espionaje ilegal que se inició en los juzgados de Lomas de Zamora y que ahora se tramita en Comodoro Py. Allí fue peritado el celular de Nieto y se encontraron muchas anotaciones, entre ellas esta que ahora cobra sentido. Al secretario privado de Macri se le retuvo el celular en el marco de la investigación de esa causa el 25 de junio de 2020.

La penosa frase de Macri "que se mueran los que tengan que morir" la dio a conocer Alberto Fernández el 24 de agosto del año pasado. Ese mismo día, el líder del PRO salió a negar todo con un comunicado en sus redes sociales titulado "El valor de la palabra presidencial".

Ahí confirma: "Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo". Y desmiente: "Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días. Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro".

Su mensaje siguió: "Pero un primer requisito para progresar en estos consensos es que los dirigentes sean creíbles, que los interlocutores puedan confiar en la palabra del otro. Sin confianza es imposible llegar a acuerdos. En estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera".

En un reportaje radial en agosto pasado, Alberto Fernández había contado que, apenas decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Macri le dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión y le aconsejó “que dejemos a toda la gente en la calle, que se mueran los que tengan que morirse”. El Presidente, en Radio 10, agregó detalles: “Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”.

¿Quiénes son y qué dijeron las personas que abonan el pensamiento de Macri sobre el tratamiento del coronavirus? John P.A. Ioannidis es un epidemiólogo de la Universidad de Stanford. Apenas arrancó la pandemia se hizo famoso por afirmar: "La enfermedad del coronavirus, COVID-19, ha sido denominada como la pandemia del siglo. Pero bien podría ser el fiasco del siglo". Además, puso en duda la tasa de mortalidad por difundida inicialmente por la OMS (3,4%). Señaló que el coronavirus "no siempre es el principal responsable de la muerte de un paciente". Y dijo que podría ser similar a una gripe. Estaba, claro, en contra de las cuarentenas.

Otro de los nombrados por Nieto con versiones anticuarentena para llevarle a Macri es David L. Katz, director fundador del Centro de Investigación de Prevención Yale-Griffin financiado por la Universidad de Yale. Entre varias frases que lanzó en marzo de 2020, aseguró: “Perdimos la oportunidad de contener a toda la población, así que ahora necesitamos ser oportunistas estratégicos: dejar que aquellos que inevitablemente contraerán el virus y que tengan una alta probabilidad de recuperarse sin incidentes, lo obtengan y superarlo y volver al trabajo y la relativa normalidad".

Y el tercero que nombra Nieto es el periodista Thomas L. Friedman, tres veces premio Pulitzer, que escribió una crónica en el New York Times donde cita a los dos anteriores científicos para justificar un discurso anticuarentena. Un detalle: este artículo tuvo mucha repercusión y fue replicado el 26 de marzo por el portal Infobae traducido al español. Argentina llevaba una semana de Fase 1. Friedman afirma, en esta nota, contra el confinamiento: “¡Esperen un minuto! ¿Qué demonios nos estamos haciendo, a nuestra economía, a nuestra próxima generación? ¿Es esta cura, por más un corto que sea su tiempo de duración, peor que la enfermedad?".