Kicillof encabezó un acto de jura a la bandera: "Nuestra lealtad es a la celeste y blanca"

El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de promesa de lealtad a la bandera de los alumnos y alumnas de la Escuela Primaria N° 2 y la Escuela Primaria N° 19 en la localidad rural de San Jorge, en Laprida. El dirigente habló un poco más de 20 minutos y, emocionado hasta las lágrimas, dijo que los argentinos "le hemos prometido lealtad solo y exclusivamente a la celeste y blanca".

En la antesala del día de la Bandera, el Gobernador bonaerense visitó la localidad de San Jorge, un pueblo de unos 300 habitantes que nunca había sido visitado por un funcionario de tal rango. Frente a los y las presentes, contó que en lo que va de su gestión lleva inaugurados "53 nuevos centros universitarios en más de 80 distritos", que sirven para "acercar las carreras universitarias al interior de la provincia". "Mientras otros cierran, nosotros ponemos carreras para que estos pibes puedan estudiar y tener igualdad de oportunidades", afirmó.

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Durante su discurso, el mandatario recordó que "cuando Belgrano decide crear una bandeara que sea distinta de la española, porque había vocación de independencia y soberanía, lo hace y fue polémico. Había algunos que no estaban tan decididos, algunos lo reprenden y eso fue un acto de rebeldía también". En la misma línea continuó con su relato y dijo que "Belgrano lo hizo porque se daba cuenta de que si no empezábamos a forjar una identidad distinta y separada, iba a ser imposible llevar adelante la defensa de un pueblo que no tenía sus propios símbolos".

Más obras en la Provincia

Pese a la paralización de la obra pública, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante la repavimentación integral de la Ruta Provincial 205 entre la Ruta Provincial 58 y la Ruta Provincial 6, y une a través de 15 kilómetros los municipios de Ezeiza y Cañuelas.

La obra contempla la renovación de la calzada, la puesta en valor de los sistemas de iluminación y semaforización, el reemplazo y colocación de barandas de defensa vehicular, la construcción de nuevas dársenas para el transporte público y refugios peatonales.

Además, sobre la colectora ascendente se ejecutan trabajos para construir dársenas de ómnibus, carriles de giro y nuevas garitas. El objetivo es mejorar la circulación y aumentar las condiciones de seguridad vial para quienes transitan diariamente por el corredor.

Tras la recorrida por el avance de obra, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó: "En un contexto de obra pública nacional cero, en la Provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo recursos para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la producción".

Asimismo, destacó la importancia de la repavimentación integral y reconoció la importancia "para los municipios de Ezeiza, Cañuelas y toda esta región". Asimismo, se puso en valor con nueva calzada, banquinas, iluminación, semaforización, dársenas y refugios para que miles de vecinos puedan viajar más seguros todos los días".