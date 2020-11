El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau se refirió a las manifestaciones de Elisa Carrió a favor de que el Senado apruebe el pliego para que Daniel Rafecas sea candidato a la Procuración General de la Nación y minimizó las críticas de un sector de Juntos por el Cambio.

"Carrió tiene la virtud de presentar cada iniciativa que lleva adelante como si fuera una épica extraordinaria", chicaneó el legislador en diálogo con El Destape Radio y remató que "con el argumento de salvar la República, está tratando de salvarse ella”.

Asimismo, el dirigente recordó que “Carrió mandó a sus diputados a presentar ante Casal un pedido de jury contra los fiscales que están actuando en Lomas de Zamora en la causa por Espionaje ilegal. Días después, cuando salió el fallo de Ramos Padilla, Carrió sale con la propuesta de que la oposición apruebe lo de Rafecas. Carrió, Zuvic y Oliveto están seriamente comprometidas en el espionaje”.

“Carrió dice que habló con Rafecas seis meses atrás y le dijo que no bajaba su pliego. Ella dice que Macri tiene dos opciones, o apoya a Rafecas, que representa la Justicia independiente o va preso”, indicó Moreau y replicó: "No sé por qué Carrió cree que si va Rafecas de Procurador, ella y Macri no van presos”.

En la misma línea, el diputado del FdT advirtió que "en la cabeza de Carrió está la idea de buscar su impunidad" y subrayó que "ella habló claramente de la impunidad. Lo dijo con todas letras". "Está dando por culpable a Macri y está dando a Rafecas como el que eventualmente puede salvarlo. Es muy grave lo que dijo", acusó.

“Hay que acostumbrarse a que la división de poderes existe”, aseveró y sostuvo que “la de Carrió es una jugada envenenada". "Ahora, Rafecas tiene que aclarar porque ella dice que habló con él”. sentenció.