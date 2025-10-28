La Corte reactivó la causa Cuadernos contra Cristina Kirchner, que ya tiene fecha de inicio

Apenas dos días después de las elecciones legislativas, la Corte Suprema avaló el juicio Cuadernos dos semanas antes de que comenzara, al rechazar más de una veintena de recursos impulsados por la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y un grupo de empresarios contra el expediente. La decisión del máximo tribunal permite que el Tribunal Oral Federal 7 inicie el 6 de noviembre el debate oral contra todos los imputados, incluida la exmandataria, cuya defensa había planteado la superposición entre las causas Cuadernos y Vialidad.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron una serie de recursos planteados de imputados que cuestionaban la existencia de la causa y distintas medidas tomadas en la instrucción. En sus argumentos, los magistrados desestimaron las presentaciones porque no se dirigían a una sentencia definitiva o equiparable a tal. La Corte había zanjado el terreno para tomar esta decisión el viernes, cuando blindó al fiscal Carlos Stornellu en la causa D´Alessio.

Por su parte, el tribunal había rechazado el 23 de octubre los recursos ahora denegados por la Corte. La ex mandataria había planteado que, al haber obtenido la absolución en los casos Hotesur y Los Sauces y la firma del Memorandun con Irán, el tribunal de este expediente debería haber obrado en el mismo sentido, pero los jueces del tribunal oral federal N° 7 rechazaron esa pretensión, según la resolución a la que accedió la El Destape.

Noticia en desarrollo