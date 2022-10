Tras un acuerdo con Patricia Bullrich, Jorge Macri se ve en una PASO con Martín Lousteau

El ministro de gobierno porteño pretende lograr consensos para ser el único candidato a jefe de Gobierno de CABA del PRO. Remarcó que dividirse puede ser funcional al Kirchnerismo.

Tras sellar una alianza con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Jorge Macri pretende lograr consensos para ser el único candidato a jefe de Gobierno de CABA del PRO pero se imagina una interna con Martín Lousteau. La exministra de Seguridad apoyó al ex intendente de Vicente López como favorito para la sucesión del mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En este marco, Macri destacó el orgullo de que "Patricia defina su apoyo a mi candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, que ya había hecho Mauricio Macri". El exintendente remarcó en TN que "me siento muy respaldado y voy a intentar ser el único candidato porque me parece que la Argentina que viene necesita acuerdos". Sin embargo, admitió que "imagina una PASO entre Martin (Lousteau) y él".

El respaldo de Bullrich se hizo público durante una actividad que ambos compartieron con jóvenes universitarios en un bar porteño. Durante el encuentro de este martes, la presidente del PRO catalogó al ministro de Gobierno como un dirigente que trabajará por el “cambio con coraje”, una frase que no pasó desapercibida en su interna con Rodríguez Larreta.

“Estoy convencida que vamos a poder sacar los escollos que tiene la Ciudad. Jorge, si te animás a que no tengamos más la avenida de Mayo tomada, más obras, más trabajo y menos impuestos... yo creo que vos tenés la experiencia para eso. Te lo quería decir”, resaltó Bullrich.

En esta línea, Jorge Macri puso el ejemplo de Mendoza y sostuvo que los "radicales no nos van a regalar" la provincia y "van a competir" eso mismo planteó en la Ciudad de Buenos Aires desde el PRO que viene gobernando desde Mauricio Macri hasta Horacio Rodríguez Larreta.

"Compitan arriba no nos dividan abajo, no debemos dividirnos porque puede ser funcional al Kirchnerismo", enfatizó el funcionario. En este sentido, cuando fue consultado sobre a quién apoya como candidato a presidente, Jorge Macri prefirió no dar definiciones hasta planteó que podría ser el candidato de la unidad a nivel nacional y eso no sería un impedimento para su candidatura a nivel local.

Además del senador radical Martín Lousteau, los ministros de Educación, Soledad Acuña, y de Salud, Fernán Quirós, por el PRO, también aspiran a ser el próximo mandatario de la Ciudad. En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad por el momento no ha acompañado abiertamente a ninguno de los postulantes a ocupar su cargo.