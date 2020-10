A horas de las polémicas declaraciones de Mauricio Macri que abrieron una fuerte grieta interna con el ala dialoguista de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se ausentaron del encuentro semanal de ese espacio político.

Los dos referentes de JxC tomaron la misma decisión: el jefe de Gobierno porteño y la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires no se conectaron a la charla en Zoom con sus pares partidarios.

Ambos pertenecen al ala dialoguista del macrismo. Patricia Bullrich y Mauricio Macri están en las antípodas. Ayer la marcha trató de ser capitalizada por ambos militantes de la grieta.

La ex ministra de Seguridad fue hasta el Obelisco a marchar y participar del banderazo. De hecho, fue una de las que convocó a la movilización en plena pandemia del coronavirus. Y por su parte, el expresidente primero se expresó en sus canales oficiales de redes sociales y luego eligió dar su primera entrevista tras haber dejado el poder hace 10 meses.

Macri lo hizo con una polémica entrevista en el canal afín TN del Grupo Clarín y prestarse a un reportaje con el periodista ultramacrista Joaquín Morales Solá, que fue fuertemente criticado por su tono en una entrevista sin repreguntas.

Claro que hubo excusas por las ausencias en el Zoom de JxC. Por el lado de Rodríguez Larreta se dejó entrever, según publicó Infobae, que no participó por la “agenda de trabajo en la gestión”. Sus colaboradores aseguraron que “el arranque de las clases presenciales lo tiene muy enfocado y ocupado”.

Además, explicaron que Rodríguez Larreta “es muy estricto con su agenda y tiene previsto estos encuentros los lunes por la mañana, y cuando se pasa a los martes se le complica por los compromisos que tiene asumidos”. Lo mismo sucedió en agosto pasado: el lunes 17 se hizo un banderazo y al día siguiente el jefe de gobierno no se conectó con sus pares de Juntos por el Cambio.

¿Se habló de la polémica con Frigeroi y Monzó?

Según publicó este medio en la charla virtual nadie mencionó las críticas del ex presidente contra el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Macri contó ayer que se arrepintió por haberles “delegado la negociación política” durante su gobierno. Lo hizo sin nombrarlos. Sin embargo, fue un claro ataque directo para ambos, que eligieron no responderle públicamente.

Sí le respondió el diputado Sebastián García de Luca, quien está alineado con ese sector disidente: “Gracias a Monzó y Frigerio logramos tener las leyes más importantes y construir gobernabilidad durante los 4 años de gobierno con enorme minoría legislativa y estructura política", afirmó.

Qué dijo Macri hoy en el Zoom

"En el encuentro de esta mañana, tal como había hecho la noche anterior por televisión, Macri avanzó con sus críticas contra “la cuarentena eterna” y las consecuencias negativas en la economía y el empleo, y advirtió: “Tenemos que seguir reclamando al Gobierno más aperturas”, revela Infobae.

Y sobre ese último punto, los dirigentes de JxC acordaron elaborar una propuesta detallada para exigir una mayor flexibilización del aislamiento en el AMBA e incluso en el resto del país.

Quiénes participaron

Participaron de la videollamada, además de Macri, Lousteau y Naidenoff, los dirigentes del PRO Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni; los radicales Alfredo Cornejo y Mario Negri, y los miembros de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López. También estuvo Miguel Angel Pichetto.