Pichetto desafió a JxC: "Soy el único candidato preparado para gobernar Argentina"

El referente del Encuentro Republicano Federal afirmó que "hay grandes candidatos" en el frente opositor y que su elección se debe resolver "en un espacio democrático". Lamentó los cruces entre el Mauricio Macri y Gerardo Morales. Por último, relativizó la posibilidad de un acercamiento con el libertario Javier Milei

El auditor General de la Nación, Miguel Pichetto, lanzó un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio, al asegurar que es el "único candidato preparado" para gobernar la Argentina y se mostró dispuesto a disputar ese rol en "un espacio democrático", en referencia a una PASO del sector opositor.

"El único candidato preparado para gobernar Argentina soy yo. Tengo una experiencia de vida, política e institucional", expresó Pichetto en diálogo con Radio Rio Negro, aunque consideró que "hay grandes candidatos en Juntos por el Cambio y esto tiene que dirimirse en un espacio de diálogo o un espacio democrático". En línea con eso, el ex candidato a vicepresidente se refirió a la interna que surgió entre su ex compañero de fórmula, Mauricio Macri, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ambos integrantes de JxC: "No es bueno que haya apariciones públicas respecto a criticar a otros", marcó.

Morales, jefe de la UCR, embistió la semana pasada contra Macri por haber tildado de "populista" al histórico exmandatario radical Hipólito Yrigoyen, acusándolo de "sucumbir a la tentación de subirse a modas efímeras que solo acarrean más destrucción", y lo desafió a "decir concretamente si su intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática".

Frente a eso, Pichetto analizó: "Fue desafortunada la frase de Macri - retomó Pichetto- , pero también lo fue desafortunada la de Morales. La historia nos separa, porque tenemos orígenes distintos, y nos tiene que unir el futuro de la Argentina, el camino de salida de este país con 50 puntos de pobreza".

Pichetto lanzó hace un mes su precandidatura presidencial para 2023 en un encuentro en Parque Norte junto con integrantes de Encuentro Republicano Federal, que integra la denominada "pata peronista" de la coalición de Juntos por el Cambio. En ese sentido, afirmó: "Si tenemos primarias en agosto, vamos a participar plenamente con toda la fortaleza y voy a asumir el liderazgo" para "ampliar la base de la coalición política". Respecto a la posibilidad de integrar a Juntos por el Cambio al diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza, Pichetto señaló que "hay que analizar el electorado" del libertario "y el escenario de balotaje que tendrá Argentina en el 2023". Y remarcó que "siempre es mejor sumar que restar".

Pichetto participará mañana de una jornada de Trabajo y Debate, organizada por Encuentro Federal, partido que lidera. El plenario de la Fundación Encuentro, espacio de estudio perteneciente al Peronismo Republicano, será a partir de las 14 en un hotel de avenida Corrientes 3190 de la ciudad de Buenos Aires.

Con información de Télam