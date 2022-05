Pichetto se anotó en las PASO de JxC: flexibilización, rechazo a los planes y críticas a los gremios y mapuches

El excandidato a vicepresidente de Macri lanzó su espacio, Encuentro Republicano Federal, con el que planea sumarse al lote de presidenciables de la coalición opositora.

Juntos por el Cambio tiene su primer candidato a presidente lanzado para el 2023. Con un discurso de derecha, el auditor General de la Nación y aliado del macrismo, Miguel Ángel Pichetto, lanzó este viernes su precandidatura, en el marco de la presentación de su espacio Encuentro Republicano Federal.

"Asumo el desafío, no le voy a rehuir. Lo hago convencido que es la base para ampliar la coalición política. A lo único que se subordina es el esfuerzo de la unidad para gobernar la Argentina. Si tenemos Primarias en agosto, vamos a participar con toda la fortaleza y voy a asumir el liderazgo", afirmó Pichetto. Según planteó, su intención es una "visión del capitalismo moderno e inteligente", que tenga una "relación armoniosa entre empresas y trabajadores", adelantando que es partidario de una reforma laboral. "No hay forma de tomar nuevos empleos y que el mundo laboral crezca si no modernizamos las formas laborales", sentenció.

Una vez más, el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri volvió a manifestarse en contra de la ayuda estatal a los sectores vulnerables. "El estado tiene que colaborar por un tiempo, lo que no vamos a avalar es la cultura e ideología del pobrismo, es creer que esos sectores que son funcionales a determinado proyecto político se consolide en el tiempo y que el único destino de la Argentina es ser pobre", declaró.

También, señaló que "la Argentina de la igualdad, del ascenso social y del mérito" tiene base en la educación, para luego atacar a los gremios docentes. "La educación pública es un servicios escencia, que no puede estar sometida a la presión de los sindicatos o personajes como (el titular de Suteba, Roberto) Baradel o paros interminables donde los chicos pierden la capacidad de formarse", lanzó.

Por otra parte, Pichetto denunció la existencia de una "visión de un separatismo" en la Patagonia, donde afirmó que "hay hechos de terrorismo, de incendios de bosques, de ocupación ilegal de parques nacionales, de propiedades privadas de estos sectores denominadas mapuches o seudomapuches". Según sostuvo, "van por todo, fueron por las tierras del ejercito en San Carlos de Bariloche" y remarcó que es una situación que "hay que abordar con la ley, las fuerzas de seguridad"

"Juntos por el Cambio es el instrumento que puede dar certidumbre. Si ganamos la eleccion de 2023 y la parlamentaria en las dos Cámaras", arengó, para concluir que hay que "terminar con ese emprendimiento económico que no tiene riesgo, en el que la plata la pone el estado y los que se la llevan son los gerentes de la pobreza".

Pichetto, de esta manera, se suma a la grilla de posibles presidenciables de Juntos por el Cambio, en el que se podrían anotar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la titular del Pro, Patricia Bullrich, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, y Mauricio Macri, aunque sobre este sobrevuela un signo de interrogación.

No hubo mayores menciones de Pichetto a otros dirigentes de Juntos por el Cambio. De Macri dijo que, al igual que Carlos Menem, manejó una "diplomacia inteligente" y elogió la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna Rodríguez Larreta, aunque fue en el momento que destacó que su partido tiene una visión federal y no del AMBA.

También hicieron uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero, la diputada nacional Florencia Klipauka y el ex presidente provisional del Senado Ramón Puerta. Asistieron al encuentro la ex asesora del Ministerio de Seguridad Florencia Arietto, el senador bonaerense Joaquín De la Torre, el director del Teatro Colón, Jorge Telerman, el ex gobernador de Neuquen Jorge Sobisch, el ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma, entre otros.