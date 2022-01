Martín Tetaz: "Hoy la UCR no está preparada para gobernar"

El diputado radical se refirió a la posibilidad de que la UCR gobierne el país y fue autocrítico con la alianza de la que forma parte por no elaborar un plan económico alternativo para presentarlo en sociedad de cara a las próximas elecciones.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz afirmó que el radicalismo no se encuentra preparado para gobernar en este momento. Además, fue autocrítico con la oposición por no elaborar un plan económico alternativo para presentarlo en sociedad de cara a las próximas elecciones.

“Si mañana tuviéramos que asumir, el partido no estaría preparado para gobernar”, sostuvo el economista radical que el año pasado fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. A su juicio, el espacio "no está discutiendo una propuesta económica alternativa para 2023, no está trabajando en eso y tiene que hacerlo". Y sumó: "No hay un equipo pensando en qué vamos a hacer cuando asumamos en 2023".

"El partido, la oposición en general, está muy a la defensiva. Recién tomó protagonismo en el debate del Presupuesto y generó ruido. Hay que romper con ese rol. Quizá nunca tuvo otro rol. Si mañana tuviéramos que asumir, el partido no está preparado para gobernar", reflexionó en una entrevista concedida a LetraP. A su vez, fue crítico con el armado político que montó Juntos por el Cambio en relación al radicalismo durante la experiencia de gobierno.

En ese sentido, expresó: "La gestión de Cambiemos se construye con un radicalismo muy débil. Toda la gestión fue del PRO porque el radicalismo no era competitivo electoralmente. Eso se materializó en el resultado de la PASO. De hecho, se llega al 2019 sin un candidato del radicalismo". Sin embargo, remarcó: "Ahora cambió. Juntos por el Cambio hoy no es Cambiemos, es una versión más amplia y los partidos políticos están más fuertes".

Por otra parte, al ser consultado por la crisis económica y el rol de Cambiemos, aseguró que el expresidente Mauricio Macri "tiene responsabilidad, sin dudas" pero subrayó que "recibió el gobierno en una situación difícil y eligió un camino de la gradualidad". Al respecto, profundizó: "Cambiemos asumió con cierta culpa de clase. Macri se pasó la campaña diciendo que no iba a ajustar, había miedo de discutir algunas políticas. Hubo temor a la experiencia de (Ricardo) López Murphy y al Rodrigazo. Esos dos fantasmas condicionaron la gestión de Macri. El ritmo de las reformas no fue el adecuado".

Finalmente, se refirió a las últimas apariciones públicas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien agita las internas del partido cada vez que puede: "Él aclaró que lo que quiso decir es que la respuesta al problema es involucrándonos todos y no puede haber egoísmo. Pero el Gobierno tiene responsabilidad de gestión y es quien tiene que producir los cambios".