Sin conocer el proyecto, Juntos por el Cambio se reunió de forma virtual para expresar su "rotundo rechazo" a la iniciativa que ingresaría esta semana al Congreso para establecer un semáforo epidemiológico en todo el país y facultar a los poderes Ejecutivo de nación y provincia a tomar medidas en una situación excepcional como lo es la pandemia del coronavirus. En los próximos días los líderes de la oposición podrían verse las caras pero aún no fue definido el encuentro presencial. Hace tiempo quieren encontrarse en persona pero surgieron imprevistos que lo impidieron.

Como cada quince días, la mesa nacional de la alianza opositora se reunió de manera virtual. Fue un encuentro muy corto y sólo sirvió para manifestar la oposición a una iniciativa que aún es desconocida. Definieron no publicar un comunicado oficial con la postura de la alianza pero se expresaron en redes sociales. Uno de los primeros en hacerlo fue el diputado Mario Negri que, si bien estiman que el texto ingresaría por el Senado, dijo que no van "a votar superpoderes para el Presidente. Desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro DNU. Los resultados están a la vista: pésima gestión de la pandemia y de la economía. La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional".

Cuando Fernández anunció el proyecto, Negri ya había adelantado que debatirán la iniciativa "pero bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Uno de los temores opositores gira en torno al calendario electoral y la posibilidad que podría tener el Presidente para cambiar unilateralmente las fechas, algo que ya acordaron todos los bloques legislativos.

Elecciones 2021, postergadas por la pandemia

El viernes se reunieron con Eduardo Wado de Pedro, ministro del Interior, y Sergio Massa para llegar al arreglo. El funcionario destacó que “pudimos ponernos de acuerdo con los distintos bloques para realizar las elecciones de este año priorizando la salud y la vida de la gente, en el marco de la pandemia que estamos viviendo”. Con las nuevas fechas acordadas “las PASO quedará programada para el 12 de septiembre, y las generales el 14 de noviembre”.

Más allá de ese acuerdo, la postura intransigente de Juntos por el Cambio es la misma que la del 30 de abril. El diputado Luis Petri aseguró que "un Presidente desapoderado en un Gobierno con Superpoderes. Un Presidente que no preside en Gobierno que declaró la emergencia cuando asumió, restableció los superpoderes, gobernó por Decreto toda la pandemia y hoy se acuerda del Congreso por los límites que le impuso la Corte" y adelantó que "todo lo que suponga superpoderes o delegación de facultades no lo vamos a votar".

Por su parte, Diego Mestre lanzó este lunes que "más q pedir superpoderes al Congreso el presidente debería enviar a su jefe de gabinete a explicar el penoso plan sanitario frente a la pandemia. La CN lo obliga. Luego de más de 1 año manejándose por DNU no cuente con nosotros para blindar sus actos pasados y darle mayor discrecionalidad".

Después de su internación y con el alta en mano, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, también se sumó al rechazo: "La estrategia sanitaria del Gobierno falló a pesar de tener el poder necesario. No le vamos a otorgar más poder a @alferdez. Lo que sí necesita es una gestión clara consiguiendo las vacunas para todos los argentinos".

Finalmente, desde Misiones, Patricia Bullrich no se pronunció sobre la oposición al proyecto pero sí lo hizo hace dos semanas cuando aseguró que el presidente "fue contra la propiedad privada y quiso quedarse con Vicentín. Atacó sistemáticamente a la justicia. Nos mintió con las vacunas. Ahora quiere ponerse por encima de la Constitución y tener súper poderes. ¿Usted sabe que el Congreso funciona? ¡Respete las instituciones!".