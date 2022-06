Interna PRO: Garro se desmarcó y dejó mal parado a Macri en la interna con Larreta

El intendente de La Plata reconoció que "trabaja" con el jefe de gobierno porteño. La semana pasada se había mostrado con el ex presidente, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

El intendente de La Plata, Julio Garro, dejó mal parado al ex presidente Mauricio Macri en su interna con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde platense afirmó que trabaja con el mandatario de la capital nacional y respaldó su proyecto presidencial, lo que le resta peso a la foto en la que se lo vio la semana pasada junto al exPresidente, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, quien tiene intenciones de ser gobernador bonaerense.

En un reportaje en el canal La Nación +, Garro fue consultado con quién está de tres posibles presidenciables del Pro en Juntos por el Cambio, el ex presidente, el alcalde porteño o la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich. El intendente platense respondió: “Yo trabajo hace mucho tiempo con Horacio” y agregó: “Somos apasionados por la gestión, creemos en valores que coincidimos y no tengo ninguna duda que Horacio es una persona que está preparada y preparándose para transformar este país”.

Lo llamativo de la declaración es que Garro había acompañado a Macri en una recorrida por el arroyo El Gato, en La Plata, junto a los diputados nacionales Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, por lo que se lo daba adentro del grupo de adhesiones recibidas en este tiempo, como la de su par de Lanús, Néstor Grindetti.

Esta imagen del fundador del Pro junto a la ex gobernadora, de Ritondo (uno de sus posibles nombres para la gobernación provincial) y el intendente de La Plata, alimentó versiones de una toma de iniciativa del ex mandatario de cara a una candidatura presidencial. Hay quienes dicen que las apariciones de Macri también tienen la intención de ser un test de aceptación del ex presidente, que en 2019 perdió su reelección y vivió la caída de sus acciones dentro de Juntos por el Cambio.

La reaparición de Macri había dañado la ambición presidencialista de Rodríguez Larreta, que busca evitar la mayor cantidad de competidores del Pro, habida cuenta que se tiene que enfrentar en la PASO de Juntos por el Cambio con algún candidato de la Unión Cívica Radical y el peronista Miguel Ángel Pichetto.

Tras la foto con Vidal, Ritondo y Garro, el alcalde porteño encabezó una reunión con dirigentes del Pro de la provincia de Buenos Aires, donde rechazó acercarse a los "extremos". Traducción: rechazo al acercamiento al diputado libertario Javier Milei, con quien Macri coquetea. Luego, encabezó una gira por España e Israel, en aras de levantar su perfil presidencial. La primera escala del viaje incluyó un encuentro con el titular del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo.