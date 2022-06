Foto con votos, la respuesta de Larreta a Macri que calienta la interna en JxC

La recorrida de Macri por La Plata tuvo su réplica en Pilar. El jefe de Gobierno porteño se mostró con candidatos y referentes que no gobiernan municipios bonaerenses, pero que acumulan el 49% de los votos que JxC obtuvo en 2021.

Embarcado en su plan 2023, Horacio Rodríguez Larreta realizó una nueva actividad en la provincia de Buenos Aires que fue leída dentro de Juntos por el Cambio como una respuesta a la recorrida que hizo ayer Mauricio Macri por La Plata. La particularidad de la réplica es que en una foto reunió a candidatos y referentes de municipios de la primera y tercera sección electoral que que la oposición no gobierna y que representan el 49% de los votos obtenidos en 2021.

La foto tuvo lugar en un almuerzo que se realizó en Pilar y en el que participó Rodríguez Larreta invitado por Sebastian Neuspiller, dirigente de buen vínculo con el jefe de Gobierno y de extrema confianza del diputado Diego Santilli y que el año que viene aspira a ir por la intendencia en esa ciudad.

Entre empanadas y choripanes de entrada y asado de plato principal, todo con limonada como bebida principal, alrededor de 40 dirigentes charlaron sobre la situación de cada uno los distritos y de la importancia de ampliar y seguir fortaleciendo la unidad del espacio en cada uno de sus municipios. Además, compartieron la necesidad de generar un plan de trabajo con foco en la seguridad, la educación y el empleo, a partir de la escucha y del diálogo directo con los vecinos.

Cuando tomó la palabra, Larreta analizó la situación actual del país, pero especialmente se refirió a las elecciones del 2023 para las que destacó la unidad “como plan principal para volver a gobernar”. Uno de los dirigentes presentes dijo que les pidió “estar cerca de la gente” y les advirtió que “no va haber mucho tiempo para empezar con los cambios que la argentina necesita”. Esa frase va en línea con...

Otro de los mensajes que dejó fue direccionado a Javier Milei, aunque sin nombrarlo, al pronosticar que “nunca se va a ganar con la derecha” porque “los gobiernos que vienen de los extremos siempre fracasan” y allí dio el ejemplo de lo ocurrido en las elecciones en Perú y Chile. Y señaló que para ser gobierno “indefectiblemente hay que moderarse para que te vaya bien”.

No solo no hubo postre sino que tampoco hizo comentario Larreta sobre la recorrida en clave de campaña que Macri, Vidal y Ritondo hicieron en La Plata. Mientras Macri sigue sigue sin definir si irá por un "segundo tiempo", la exgobernadora manifestó que le “gustaría” ser candidata a presidenta, pero aclaró que va a hacer “lo que sea mejor para Juntos por el Cambio”. Por su parte, el presidente del bloque de diputados del PRO camina el territorio bonaerense con traje de candidato a gobernador, pero en esa carrera tiene la competencia de Santilli en la interna amarilla. “Horacio se midió mucho, no hubo nada muy jugado”, destacó uno de los presentes a este portal sobre este tema.

Entre los presentes amarillos estuvieron Martiniano Molina (Quilmes), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Lucas Delfino (Hurlingham), Pablo Alaniz (Florencio Varela), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Lucas Aparicio (San Miguel), Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora), Santiago Mac Goey (Cañuelas), Guido Giana (Presidente Perón), Agustina Ciarletta (San Fernando), Héctor Griffini (Luján), Maxi Galucci (Avellaneda), Julián Amendolaggine (Berazatagui), Rúben Barabani (Ezeiza), Noelia Ruiz (Mercedes), Camila Crescimbeni (Almirante Brown), Pablo Valerga (Gral. Las Heras), Anabel Arboledas (Marcos Paz), Darío Kubar (Gral. Rodríguez), Susana Ulloa (José C. Paz), Max Perkins (San Miguel), Rosalía Fucello (San Isidro), Ramiro Tagliaferro (Morón) Juan Furnari (Tigre), Anibal Assef (Moreno) y David Zencich (Merlo). También estuvieron Ramiro Tagliaferro, Lucas Delfino y Guido Giana, concejal de presidente Perón y víctima de la usurpación de Guernica en 2020.

Larreta viene de participar de un encuentro regional de la Fundación Pensar con equipos técnicos de cara a la construcción de una propuesta de gobierno. En conferencia de prensa, habló sobre la interna en la alianza opositora y dejó en claro que “la decisión política es clara" y que "a los candidatos de Juntos por el Cambio los elige la gente, a través de las PASO” y anticipó que “habrá tantos candidatos como quieran presentarse”.

Si bien en Pilar no se refirió a la interna en el PRO ni a la recorrida de Macri, uno de los comentarios del asado fue el peso electoral de los dirigentes presentes de 30 municipios que integran la primera y tercera sección donde JxC es oposición. “Representamos el 56,38% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires y sumamos el 48,73% de los votos de Juntos en las elecciones del 2021””, lanzó con picardía uno de los presentes. En los 17 distritos de la primera sección electoral, Juntos cosechó un total de 851.224 votos y en los 13 de la tercera, obtuvo un total de 844.729 votos. La interna y los cruces continuarán.