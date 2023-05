Elecciones 2023: beneficios, números y movimientos después de que Vidal bajó su candidatura

María Eugenia Vidal finalmente definió que no jugará por la presidencia de la Nación. Habrá movimientos en provincia y el escenario porteño se complejizó.

María Eugenia Vidal bajó, finalmente, su precandidatura a presidenta de la Nación. Con esta decisión, el camino hacia la Casa Rosada quedó allanado para una interna sólo entre dos nombres del macrismo, el de Horacio Rodríguez Larreta y el de Patricia Bullrich. El movimiento de la ex gobernadora generará, además, réplicas en dos distritos clave como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

En la provincia, porque le dará libertad a Cristian Ritondo, su canciller fiel en territorio bonaerense, para unirse a otro armado. En la Ciudad, se revivió una posible postulación suya pero en declaraciones a TN la descartó por completo en caso de no avanzar con un consenso. Es que, para serlo, debería evitar la instancia de la PASO y ese escenario no estaría garantizado. Federico Angelini, presidente interino del PRO y ya lanzado precandidato a gobernador de Santa Fe junto a Carolina Losada, adelantó la decisión de María Eugenia y ratificó que el único nombre del macrismo en CABA es el de Jorge Macri. También le cerró puertas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si bien la ex gobernadora construyó, en el último año, un armado nacional para volver a llenarse de energías tras la derrota del 2019, el buen posicionamiento en el centro del país no le alcanzó para convertirse en una figura competitiva. A nivel de imagen, no se la vio muy alejada del pelotón pero a la hora de plantear una interna presidencial contra todos los postulantes de Juntos por el Cambio, siempre apareció en la parte final de la tabla.

Según un sondeo de la consultora Synopsis realizado en la segunda semana de abril en base a casi 1700 casos a nivel nacional, Vidal se ubicaría tercera, muy lejos de Bullrich y de Larreta, apenas por encima de Facundo Manes, de Gerardo Morales y un poco más despegada de José Luis Espert en caso de que éste decida jugar la nacional. Sólo el 3% de intención de voto.

Todavía más abajo la encontró un estudio de Zubán Córdoba y Asociados realizado al filo de la segunda quincena de abril en todo el territorio nacional con 1300 casos. En este caso, Vidal apareció última en la interna de la alianza, sólo con el 1,7% de intención de voto en una PASO. Apenas arriba, Miguel Ángel Pichetto, luego Facundo Manes superando el 2,5%, Gerardo Morales llamativamente arriba del neurocientífico con más de tres puntos y Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en los dos dígitos. En ambos estudios, el jefe de Gobierno apareció primero en el podio.

La gran incógnita, que se verá con el correr de los días, es el beneficio político. ¿Para quién será? ¿Quién lo capitalizará? Como respuesta automática, se podría suponer que a Larreta por su perfil similar, vínculo y relación personal. Pero en el último tiempo la ex gobernadora se mostró mucho más parecida al ala dura encarnada por Bullrich y Mauricio Macri.

Con esta baja, habrá consecuencias. En Buenos Aires, Cristian Ritondo finalmente quedó liberado para generar alianzas con otro sector del partido amarillo y buscar convertirse en el candidato a gobernador de Bullrich quien, al considerar el peso de su figura como factor clave en la votación provincial, también demoró una definición sobre el nombre para competir frente a Diego Santilli, del larretismo. Para ello, habrá encuestas de por medio y una charla política que, acuerdo mediante, no debería generar mayores inconvenientes. Los nominados son Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre.

El escenario no se planteó sencillo para el bullrichismo. El candidato de unidad para la gobernación pareció quedar sepultado, también la chance de un acuerdo en los municipios, donde se irá a internas salvo que el PRO gobierne el distrito. En ese caso, se buscará evitar la PASO. Según un sondeo de Circuitos de mediados de abril, el dirigente mejor posicionado de Juntos sigue siendo, por lejos, Diego Santilli, seguido por Facundo Manes (que todavía mantiene su proyecto presidencial) y Ritondo.

En el interior de la provincia, donde Cambiemos es más fuerte, también se posicionó mejor el candidato de Larreta. Según un estudio de PDG Consultores, en la sexta sección electoral, Santilli también se consolidaría en primer lugar, seguido por Maximiliano Abad, el nombre del radicalismo oficial bonaerense y Cristian Ritondo. En el sector productivo de la provincia, la UCR es fuerte. Mientras el PRO gobierna tres de los 22 municipios que la integran, el partido centenario lo hace en seis.

Más allá de la incógnita sobre el futuro no larretista en Buenos Aires, la baja de Vidal de una candidatura presidencial también generó muchas incertidumbres en torno a la Ciudad. Este jueves, Larreta no la consideró como una candidata porteña por mantener aún su intención de ir por la Casa Rosada, algo que abandó a las pocas horas. El larretismo, que volvió a poner a la ex gobernadora en la agenda política en 2021, apostó por ella para este año pero “Mariu” quiso tomar otro rumbo. Ahora, los únicos dos nombres firmes son el de Jorge Macri y Fernán Quirós.

El escenario porteño se mostró muy complejo. En principio, Macri primo le jugaría una interna a cualquiera que quiera enfrentarlo y su postulación no dependerá de los deseos de otros dirigentes. Por lo tanto, Vidal no debería ser de la partida ya que ella sólo accedería en caso de ser la figura de consenso. Patricia Bullrich ratificó su apoyo al primo pese a que empezaron a circular colectivos con su nombre y el del liberal Ricardo López Murphy. El hombre de Republicanos Unidos caminará pero, según los planes, en algún momento se bajará para no complicar al intendente de Vicente López.

Cambiemos apareció firme en la Ciudad, sin lugar a dudas. El escenario, hasta el momento, se planteó como muy similar al del 2021, con JxC primero, el FdT segundo y los liberales en tercer lugar. Jorge Macri apareció como la figura más firme por parte del PRO pero Martín Lousteau no se ubicó demasiado lejos. El hecho de existir la posibilidad de votar entre dos palomas, como el radical y el ministro de Salud, podría perjudicar al ala blanda de la alianza al dividir sufragios. Si sólo hubiera uno, las voluntades podrían confluir para confrontar contra el ministro de Gobierno sin dispersiones.

Si la presencia de Quirós puede poner en jaque los votos potenciales de Lousteau, la de Macri haría lo mismo con los de Ramiro Marra, de La Libertad Avanza. El candidato de Javier Milei se vio altamente perjudicado con la modalidad de elecciones concurrentes. Quedó demostrado, hasta el momento con dos elecciones generales provinciales, que sin el hombre de los pelos despeinados pegado a la boleta, sus patas en el territorio no traccionaron votos.

Según sondeos recientes mandados a hacer después del anuncio de la concurrencia electoral, Jorge lidera cómodo una PASO contra los radicales, los nombres de derecha y los postulantes de su propio espacio. Para Federico González Fraga, sacaría una ventaja de 10 puntos respecto al segundo (18,3% versus 8,3% de Lousteau). Vidal quedaría en tercer lugar, muy cerca del radical. Quirós, por el contrario, se ubicaría bien abajo de la tabla con poco más de cuatro porciento. Opinaia dio numeros parecidos para el ministro de Salud, con 6 puntos pero sin Vidal en el mapa y una menor diferencia de Jorge Macri con Lousteau, de cinco porciento.

De todos modos, si Lousteau llegara a ganar la PASO de Cambiemos, Marra crecería en sufragios, pero también crecería la opción de votar por “otros”. Por lo tanto, el senador radical no terminaría de convencer al elector duro, que migraría hacia otros horizontes perjudicando a la alianza. La chance de un cambio de signo político para manejar la CABA podría estar íntimamente vinculada al deseo de la ciudadanía de cambiar el eje de gestión.

Por el momento, Larreta no mostró un descontento fuerte con su manejo de la Capital, más bien todo lo contrario, pero tampoco despertó pasiones. A nivel nacional, Bullrich es, por poco, más valorada que el jefe de Gobierno en el distrito, con dos puntos más de imagen positiva y cuatro menos de imagen negativa.