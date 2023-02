El repudiable mensaje de Pichetto: "Por suerte apareció Roca"

Tras los ataques a la ministra de Mujeres por su orientación sexual, el dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que la Patagonia es Argentina "gracias a Roca".

Miguel Ángel Pichetto, uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC), volvió a ser noticia con repudiables comentarios ésta vez en contra de las comunidades originarias de la Patagonia Argentina. Luego de calificar a los mapuches como un "pueblo invasor", negó que estén relacionados con la historia del país y resaltó la figura de Julio Argentino Roca que "por suerte" llegó para ganar dicho territorio. "Sería bueno que enseñen la historia como tal, como corresponde. Todos se autoperciben mapuches ahora...", lanzó.

En diálogo con "De acá en más", por Urbana Play 104.3 FM, el dirigente político comenzó: "La Argentina está en un proceso de fragmentación y ocupación ilegal de tierra que puede colocarnos en un grave riesgo. Alentar este tipo de cosas, donde cualquiera se autopercibe mapuche... El mapuche es un pueblo invasor, no es un pueblo originario de la Argentina sino de Chile. No tiene nada que ver la historia del mapuche con Mendoza o la Patagonia". Y sostuvo: "Cruzaban la Patagonia para venir a robar ganado y mujeres en el siglo XIX y apareció (Julio Argentino) Roca, por suerte, en la Argentina".

Ante los repudiables dichos, la periodista y conductora María O'Donnell, entre sorprendida y descolocada, acotó: "Hizo la campaña de exterminio del Desierto". Restándole importancia, Pichetto remarcó: "Hizo la Campaña del Desierto. La Patagonia es Argentina por Roca, sino estaría todavía siendo ocupada por Chile". Y apuntó: "La historia de estos historiadores que dan historia por televisión... Sería bueno que en la primaria y en la secundaria enseñen a la historia como tal, como corresponde. Con la mentalidad de la Iglesia, que siempre que hay problemas y temas que se discuten, aparece el Papa diciendo 'bueno, démosle a los pobres aborígenes'. Hay que preservar la identidad y estar en contra del extractivismo".

Mientras en el piso mantenían su sorpresa por los dichos del dirigente de JxC, el exsenador aseguró que "lo único que puede salvar a la Argentina es hacer una política minera racional con los nuevos minerales que demanda el mundo (litio, plomo, plata, zinc)" y apuntó contra los diferentes gobiernos, que "acá se piensa en no hay que hacer nada, dejar todo como está, darle estos minerales a esta gente que no se sabe de donde salió". Y concluyó con ironía: "Por favor, María, demos un debate sobre este tema a fondo y traigamos a historiadores que digan que estos mapuches eran originarios de la Argentina. Nadie les reconoce ese derecho, nadie. Por favor, ahora toda Latinoamérica es mapuche".

El momento:

En días pasados, Pichetto había sido noticia por un agresivo comentario contra la Ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Ayelén Mazzina, debido a su orientación sexual. "El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer. Soy políticamente incorrecto, debería haber una mujer que se reconozca como mujer. Ahora te reconoces mapuche, mujer, binaria... Es un juego interesantísimo", lanzó de forma muy violenta en diálogo con LN+. Diferentes funcionarios del gobierno apoyaron a la ministra y el INADI lo convocó por sus dichos.

"Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo. Además, nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", dijo excusándose tras el mensaje del presidente Alberto Fernández donde aseguraba que "los dinosaurios van a desaparecer".