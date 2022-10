Carrió sigue explosiva contra Macri y destrozó a Nicolás Caputo

"El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo es una vergüenza. Hay que terminar con los elefantes de la Argentina”. El domingo denunció a Cambiemos por espionaje ilegal.

Elisa Carrió sigue su raid televisivo explosivo contra Mauricio Macri, hace crecer la interna en JxC y ahora se metió con el empresario Nicolás Caputo, mejor amigo del expresidente. La líder de la Coalición Cívica habló respecto de la presentación del proyecto para derogar la ley 19.460 y sobre la radicación de industrias en Tierra del Fuego -iniciativa que tiene como impulsor al espacio de Elisa Carrió-.

La referente opositora disparó contra un aliado del expresidente Macri y dueño de una compañía que ensambla teléfonos celulares en el sur: “El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nicky Caputo es una vergüenza. Hay que terminar con los elefantes de la Argentina”.

El régimen de beneficios de Tierra del Fuego es motivo de disputa entre Carrió y la UCR desde el viernes, cuando la CC presentó una iniciativa para eliminar la ley que da protección a las fábricas que están allí. Hoy, el Comité Nacional radical, que preside Gerardo Morales, emitió un comunicado rechazando el proyecto. Asimismo, tras la mención a Caputo, apuntó contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al desmentir la posibilidad de movilizar a las Fuerzas Armadas para resolver conflictos en Villa Mascardi y Rosario. Sin mencionarla por nombre y apellido, Carrió sostuvo: “Los candidatos en campaña dicen lo que la gente quiere escuchar. No voy a decir nombres. Pero escuché a personas decir que para combatir el narcotráfico, hay que utilizar a las fuerzas armadas”.

Y arremetió: “Esto es mentira. Mentira. La gente escucha y le dice ‘muy bien’. Pero señores, hay que entender que no hay ejército. Un cabo o un suboficial de las FFAA gana 50 mil pesos. Le estamos entregando las fuerzas armadas a los narcotraficantes”. Por otro lado, Elisa Carrió dio un panorama un tanto oscuro para Argentina. Después de sostener que el país “chocará” en el mes de diciembre, tras el Mundial de Qatar, la líder de la Coalición Cívica advirtió que “con la inflación que no va a parar, y va a crecer, esto no tiene salida”.

“En el 2001 me preguntaba cómo es posible que la sociedad no reaccione. Esto está en ebullición y este problema se va a agravar en diciembre”, comparó Carrió en una entrevista que concedió a TN. En ese sentido, graficó: “Cuando la clase media por la inflación empieza a pasar a la mitad en el consumo, también deja de dar propina. Estoy repitiendo las palabras del 2001. Es lo que está sucediendo hoy”. “Hay un 20 por ciento de la población que hoy no puede hacer changas, y el que ofrece trabajo, lo hace a un precio que la clase media no puede pagar”, analizó. Y agregó: “La clase media que antes daba trabajo a otras personas porque había dinero para lo básico, empiezan a hacer esos trabajos ellos mismos, por ejemplo, lavar el auto”.

“Lo que se está produciendo a pasos agigantados es que no hay propinas ni changas, que es trabajo independiente para mucha gente. Se va acercando, incluso gente de clase media-alta dice que no puede pagar la matrícula de sus hijos”, apuntó.

También consideró que "la alta inflación produce un recorte de los gastos y una prevalencia sobre aquellos gastos necesarios" y volvió a trazar un paralelo con la situación que desembocó en la interrupción del gobierno de Fernando De La Rúa. "Ese fue uno de los desencadenantes más importantes de la crisis de 2001", indicó.

Carrió espiada

La líder de la Coalición Cívica. Elisa Carrió. reiteró sus denuncias por el espionaje ilegal que ejerció el macrismo durante su Gobierno, coalición de la que ella también formó parte, y se identificó como una víctima de las tareas de vigilancia que se llevaron adelante desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Durante el programa de Mirtha Legrand, destacó: “Sufrí mucha persecución, pero nunca tanta como parte de sectores de mi propio gobierno".

Carrió apuntó directamente contra un funcionario del Gobierno de Cambiemos: el excanciller Jorge Faurie, quien aseguró que "fue parte de eso". “El daño que le hicieron a mi familia fue irreparable”, añadió la referente de la CC, aunque aclaró que fue algo “terrible que ya “se superó”. Según reveló, hay al menos un caso bajo investigación.

En este marco, Carrió recordó que desde la Coalición fueron la única fuerza que pidió la eliminación de la AFI”. También enfatizó que denunció al titular macrista de la AFI Gustavo Arribas en la Justicia, luego de que se difundieran sus presuntas vinculaciones con el caso Lava Jato.