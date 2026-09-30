Jubilados de Catamarca marcharon contra las medidas de Milei y Jalil: "Exterminio"

Los manifestantes reiteraron la necesidad de un aumento salarial de emergencia y la devolución del 100% de la cobertura de medicamentos gratuitos. (Foto: El Esquiú).

Los jubilados autoconvocados de la provincia de Catamarca realizaron su marcha número 90 por las calles del centro capitalino para protestar contra las políticas económicas del presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil. Los manifestantes reiteraron la necesidad de un aumento salarial de emergencia y la devolución del 100% de la cobertura de medicamentos gratuitos.

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Durante la movilización realizada en la Plaza 25 de Mayo, jubilados y ciudadanos catamarqueños visibilizaron la difícil situación económica y de salud que atraviesa la provincia. Una de las jubiladas presentes desde la primera convocatoria señaló en declaraciones para El Esquiú que el plan económico impulsado por el Gobierno nacional y replicado por el gobernador Jalil "bajó muchos derechos" y calificó la situación actual como un “exterminio”.

Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de recursos de muchos adultos mayores para asistir a las protestas: “La cuestión económica pesa mucho porque hay gente que quiere venir y no tiene para el pasaje”. Hace algunos meses, el nuevo ajuste en el boleto de transporte urbano en la provincia llevó la tarifa a $1.600.

La protesta también sirvió como espacio de convergencia para otros reclamos sectoriales, de cara al paro universitario convocado en todo el país. Los docentes de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) realizan una medida de fuerza de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo de una recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese marco, el referente de los docentes autoconvocados, Bruno Corzo, apoyó la movilización de los jubilados y denunció la situación que atraviesa la educación: “No queda otro camino que la protesta, es muy importante destacar todas las reivindicaciones que tienen todos los sectores vulnerados”, afirmó.

En otra muestra de la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Jalil, el Juzgado Federal n.º 1 de Catamarca imputó a Corzo por el supuesto delito de "entorpecimiento del tránsito" tras una protesta realizada el 7 de marzo de 2026 en la Ruta 38.

Mientras la causa sigue su curso, Corzo criticó los ajustes tanto a nivel nacional como provincial, exigió la efectivización de las titularizaciones docentes y solicitó la reapertura de la discusión paritaria al sostener que “las cláusulas gatillo lo único que hacen es consagrar una política de empobrecimiento”.

Jubilados autoconvocados, ciudadanos y organizaciones sociales realizaron su marcha número 90 por las calles del centro capitalino. (Foto: El Esquiú).

Crisis comercial en Catamarca: más de 450 locales bajaron sus persianas en los últimos tres años

La recesión económica continúa impactando de lleno en la capital catamarqueña. De acuerdo con estadísticas de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, cerca de 450 negocios de diversos sectores bajaron sus persianas de forma definitiva a lo largo del último trienio. Si bien esta tendencia comenzó a notarse inicialmente en la emblemática peatonal Rivadavia, hoy la pérdida de comercios se evidencia en múltiples arterias y barrios de la ciudad.

Aunque en el mismo lapso se otorgaron aproximadamente 1.300 nuevas licencias de funcionamiento, las autoridades municipales manifestaron su preocupación por el cambio de rumbo registrado en el último año, período en el cual los cierres comenzaron a sobrepasar a las aperturas. Mariela Romero, secretaria de Protección Ciudadana y responsable del área comercial de la comuna, confirmó en medios locales que la interrupción de actividades comerciales ha mostrado un incremento superior al ritmo de las habilitaciones recientes.