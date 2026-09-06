Jalil no levanta cabeza en Catamarca: casi 7 de cada 10 desaprueban su gestión provincial

Una amplia mayoría de los catamarqueños desaprueba la gestión del gobernador Raúl Jalil, según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados. El estudio muestra que el rechazo al mandatario provincial alcanzó en agosto el 66,5%, mientras que apenas el 32,4% manifestó una valoración positiva de su administración.

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La medición también refleja un deterioro respecto de los registros anteriores. La desaprobación de Jalil había sido del 62,6% en marzo, 63,4% en abril y 62,2% en mayo. En agosto, en cambio, trepó al 66,5%, el nivel más alto de la serie relevada.

Dentro del porcentaje de rechazo, un 33,1% aseguró desaprobar totalmente la gestión y otro 33,4% dijo hacerlo parcialmente. Entre quienes tienen una valoración positiva, apenas el 5,2% la aprueba totalmente y el 27,2% la aprueba en parte. El 1,1% restante no respondió o manifestó no saber.

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 16 de agosto de 2026 sobre 640 casos de personas mayores de 16 años de la provincia de Catamarca. Según la ficha técnica difundida, el estudio tiene un margen de error de ±3,87% y un nivel de confianza del 95%.

El escenario cambia cuando la consulta se centra en otros dirigentes provinciales. La senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci registra una imagen positiva del 49,4%, frente a un 40,4% de valoración negativa. Su diferencial de imagen es positivo en nueve puntos.

Además, los números de Corpacci se mantienen relativamente estables durante el año. Su imagen positiva fue del 50,1% en marzo, 49,9% en abril, 50,9% en mayo y 49,4% en agosto. En paralelo, la imagen negativa avanzó desde el 38,1% de marzo hasta el 40,4% actual.

El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, aparece incluso por encima de Corpacci en imagen positiva, con un 50,3%. Jalil, en cambio, presenta un escenario más desfavorable también en términos de imagen personal. El gobernador registra un 38,2% de valoración positiva y un 60,8% de negativa, lo que arroja un diferencial negativo de 22,6 puntos.

Los resultados adquieren relevancia en un momento de definiciones dentro del oficialismo provincial. Aunque la Constitución de Catamarca habilita a Jalil a buscar un tercer mandato, el gobernador viene anticipando que no tendría intención de competir nuevamente por la Gobernación.

En ese escenario, Saadi aparece como uno de los principales nombres para sucederlo. El intendente capitalino mantiene un perfil más crítico respecto del Gobierno de Javier Milei que el exhibido por Jalil, quien durante su gestión construyó una relación más cercana con la Casa Rosada.

La encuesta también midió la valoración de Milei en Catamarca. El Presidente concentra un 65% de desaprobación, un nivel que muestra que el rechazo al Gobierno nacional también constituye un factor relevante dentro del escenario político provincial.

De todos modos, el futuro político de Jalil no estaría necesariamente fuera de las boletas. Entre las alternativas que circulan aparece la posibilidad de que busque una banca en el Senado de la Nación. Actualmente, dos de las tres bancas de Catamarca en la Cámara alta están ocupadas por dirigentes del peronismo: Corpacci, vinculada al Instituto Patria, y Guillermo Andrada, dirigente cercano al gobernador.